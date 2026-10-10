Threads上被問爆何時回歸！摩斯金咖哩豬排堡回來了，3款月見漢堡、SOU・SOU聯名款整理

編輯 鄭雅之 表示：敲破碗的「金咖哩豬排堡」終於回來了！竟然還推月見系列和SOU・SOU加價購誒～

日常忙碌的工作節奏裡，抽空享用一份精緻美饌，總是能為生活重新注入滿滿活力。這回摩斯漢堡精心規劃了豐富餐點，從異國風味烤餅、日式大阪燒珍珠堡，到回歸的經典咖哩豬排早餐，甚至攜手日本京都SOU・SOU推出限量聯名周邊。多款美味搭套餐50元起，快跟著編輯一起開箱這場盛宴。



▲摩斯漢堡秋季新品「月見凱薩熱狗烤餅」，香濃凱薩醬搭配煙燻熱狗與水煮蛋口感層次豐富。(攝影：鄭雅之)

▲摩斯漢堡跨界聯名日本京都美學品牌「©SOU・SOU」，推出時尚吸睛的咖啡花色紙杯。(攝影：鄭雅之)





南亞辛香與煙燻熱狗烤餅登場

這次最受矚目的異國烤餅系列推出兩款風味，「月見坦都里烤雞烤餅」售價135元，以香料優格醃漬去骨雞腿肉慢火烘烤，淋上坦都里醬汁，風味辛香開味。「月見凱薩熱狗烤餅」售價125元，則包入胡桃木煙燻台灣豬肉熱狗與水煮蛋，搭配特製凱薩醬，口感豐富且飽足感爆棚，每一口都超唰嘴。



▲摩斯漢堡秋季登場「月見坦都里烤雞烤餅」與「月見凱薩熱狗烤餅」，多層次異國風味滿足饕客味蕾。(攝影：鄭雅之)





大阪燒珍珠堡與副餐澎湃上桌

米漢堡控必吃「月見大阪燒珍珠堡」，售價115元，炸海鮮天婦羅搭配元氣蛋與柴魚片，另有山葵風味可選擇。嘴饞還能搭配99元的「韓式炸雞薯條組」，附上韓式辣醬與柚子醬，雙醬甜辣果香絕配。想喝熱湯則別錯過70元的「和風豚汁蔬菜湯」，以日式麥味噌與昆布燉煮台灣豬肉與在地蔬菜，暖心又暖胃。



▲摩斯漢堡秋季限定「月見大阪燒珍珠堡」，嚴選海鮮天婦羅淋上道地日式醬汁與柴魚片超唰嘴。(攝影：鄭雅之)





金咖哩豬排堡強勢回歸晨間

而近期在Threads上網友貼出從2022年不斷私訊摩斯小編「金咖哩豬排堡」什麼時候回歸的貼文，引發4.1萬個讚、2千多分享，掀起一波討論。而這次最經典的「金咖哩豬排堡」終於回歸。嚴選國產豬肉做成厚實豬排，炸至外酥內嫩，搭配高麗菜絲與濃郁日式咖哩醬，一口咬下醬汁瞬間香氣四溢，是許多速食控喜愛的人氣款。搭配全新飲品「蜜桃國寶茶」，以南非國寶茶搭配水蜜桃丁與花果調配，早餐加購嚐鮮價只需35元，輕鬆享受極致美味。



▲摩斯漢堡經典早餐「金咖哩豬排堡」驚喜回歸，酥脆豬排搭配濃郁咖哩醬喚醒早晨味蕾。(攝影：鄭雅之)

▲摩斯漢堡全新飲品「蜜桃國寶茶」，天然果香交織無咖啡因國寶茶溫潤順口。(攝影：鄭雅之)





SOU・SOU聯名周邊質感爆棚

除了美味餐點外，為慶祝35週年咖啡慶，特別與日本京都美學品牌「SOU・SOU」跨界合作，將經典十數花色躍上咖啡紙杯。聯名周邊包含710ml大容量「手提保溫瓶」、微波適用的「耐熱玻璃保鮮盒」，以及親膚保暖的「連帽披肩毯」，將日系簡約美學完美融合家居用品，為品嚐咖啡的時光增添時尚質感。



▲摩斯漢堡攜手「©SOU・SOU」打造生活美學，限量周邊包含手提保溫瓶、耐熱玻璃保鮮盒與連帽披肩毯。(攝影：鄭雅之)

▲摩斯漢堡聯名「©SOU・SOU」推出「耐熱玻璃保鮮盒」，微波適用且蓋身附有精細花朵矽膠閥。(攝影：鄭雅之)





多元加價購與限定抽獎登場

聯名周邊於10月16日限量開賣，消費任一咖啡即可以349元起加購，會員更能透過摩斯金點免費兌換。此外，拍照上傳聯名咖啡杯至社群並標記指定話題，就有機會抽中「手提保溫瓶」。會員持摩斯卡消費咖啡，還能加碼抽「SOU・SOU」全套周邊，數量有限，喜愛京都文創風格的粉絲們記得手刀搶購。



▲摩斯漢堡聯名「©SOU・SOU」推出710ml大容量「手提保溫瓶」，冷熱兩用且方便攜帶質感爆棚。(攝影：鄭雅之)

▲摩斯漢堡聯名「©SOU・SOU」推出「連帽披肩毯」，觸感親膚且兼具保暖與穿搭造型。(攝影：鄭雅之)





超值雙人餐與節慶優惠齊發

想省荷包的老饕別錯過期間限定優惠，推出439元雙人餐，含新品主餐、薑燒珍珠堡、點心與飲料，再送限量不織布提袋。APP跨店取更推出新品烤餅套餐嚐鮮價398元起。此外，因應雙十與萬聖節，全店祭出100元早餐組合與2入52元蒟蒻折扣，消費指定商品還加贈限量貼紙，好康拿不完。



▲摩斯漢堡秋季新品「月見坦都里烤雞烤餅」與「月見凱薩熱狗烤餅」，搭配香煎元氣蛋風味層次超豐富。(攝影：鄭雅之)

▲摩斯漢堡副餐推出「韓式炸雞薯條組」，附上韓式辣醬與黃金柚子醬撞擊出甜辣果香雙重風味。(攝影：鄭雅之)

摩斯漢堡 優惠

期間限定雙人餐（優惠價 439 元）：

包含期間限定主餐三選一（月見大阪燒珍珠堡、月見坦都里烤雞烤餅、月見凱薩熱狗烤餅）+ 超級大麥薑燒珍珠堡 + 六塊摩斯雞塊 + 月亮薯條 + 北海道可樂餅 + 午仔魚香脆餅乾（口味任選）+ 大杯冰紅茶 2 杯。另加贈雙人不織布提袋乙個。

包含期間限定主餐三選一（月見大阪燒珍珠堡、月見坦都里烤雞烤餅、月見凱薩熱狗烤餅）+ 超級大麥薑燒珍珠堡 + 六塊摩斯雞塊 + 月亮薯條 + 北海道可樂餅 + 午仔魚香脆餅乾（口味任選）+ 大杯冰紅茶 2 杯。另加贈雙人不織布提袋乙個。 主餐超級大麥薑燒珍珠堡可加價 40 元升級為期間限定新品（月見大阪燒珍珠堡、月見坦都里烤雞烤餅或月見凱薩熱狗烤餅）。





MOS Order APP「MOS 跨店取」優惠

活動時間：即日起至 10 月 20 日止

優惠品項：

月見坦都里烤雞烤餅 + 四塊摩斯雞塊 + 方塊薯餅 + 大杯冰紅茶 2 組，嚐鮮價 418 元。

月見凱薩熱狗烤餅 + 四塊摩斯雞塊 + 方塊薯餅 + 大杯冰紅茶 2 組，嚐鮮價 398 元。





摩斯漢堡 雙十連假優惠

活動時間：即日起至 10 月 15 日止

優惠內容：

黃金塔塔鱈魚堡早餐組合優惠價 100 元。

指定雙漢堡組合特價 200 元。

指定精選飲品任選 2 杯只需 100 元。





摩斯漢堡 萬聖節優惠

活動時間：即日起至 10 月 31 日止

優惠活動：

全店蒟蒻任選 2 入特價 52 元。

MOS Friends 綜合蒟蒻禮盒與米洋芋片享節慶特惠價。

購買指定萬聖節優惠商品，即贈限量雞塊兄弟萬聖節造型貼紙乙張（每店限量 100 張，送完為止）。





摩斯漢堡 × ©SOU・SOU 聯名咖啡周邊

活動時間：10 月 16 日起開賣，售完為止

聯名品項：

單點任一 MOS Café 系列飲品，即可加購限量聯名商品乙件：

手提保溫瓶：加購價 749 元（原價 899 元），或摩斯金點 5 點 + 799 元，或摩斯金點 49 點免費換。

耐熱玻璃保鮮盒：加購價 349 元（原價 499 元），或摩斯金點 5 點 + 399 元，或摩斯金點 29 點免費換。

連帽披肩毯：加購價 549 元（原價 699 元），或摩斯金點 5 點 + 599 元，或摩斯金點 39 點免費換。

優惠活動：

社群抽獎活動（10 月 16 日至 11 月 30 日）：購買任一 MOS Café 飲品，拍下聯名紙杯上傳至 Facebook 或 Instagram 並標記 #MOS遇見美好生活，即有機會抽中手提保溫瓶（限量 5 名）。

會員專屬抽獎（10 月 16 日至 11 月 30 日）：會員持摩斯卡消費任一 MOS Café 飲品，即抽 ©SOU・SOU 咖啡日常生活全套周邊（限量 3 名）。





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