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麥當勞買一送一！麥當勞買一送一5大優惠，肯德基大薯買一送一也要吃。

麥當勞 APP 買一送一 大薯 more
2025-03-24 17:06:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：麥當勞、肯德基
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編輯 張人尹

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麥當勞買一送一快跟上！麥當勞APP每週推出快閃優惠券，讓速食控每個星期都上去打卡朝聖。這次麥當勞APP推出快限定5大買一送一優惠券，包含超人氣勁辣香鷄翅買一送一，還有歡樂送限定冰炫風買一送一、薯餅買一送一、大薯買一送一。此外，肯德基也推出炸翻星期三優惠，大薯買一送一、蛋撻優惠比半價更划算就是買一送一開吃。

▲麥當勞買一送一優惠，麥當勞APP優惠券：勁辣香鷄翅買一送一、大薯買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供
肯德基 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲肯德基炸翻星期三優惠，大薯買一送一、蛋撻優惠比半價更划算 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



本週麥當勞APP優惠券，一定要先搶5大買一送一。麥當勞即日起至3/26推出「勁辣香鷄翅」推出單點買一送一優惠券，一份兩塊、買一送一就能一次帶走4塊雞翅。麥當勞APP再加碼推出「麥當勞歡樂送」限定優惠券，在3/25前可享有Oreo冰炫風買一送一、大薯買一送一、可口可樂買一送一，以及早餐限定薯餅買一送一。
麥當勞 外送優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲麥當勞買一送一優惠，麥當勞APP優惠券：勁辣香鷄翅買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

▲麥當勞APP優惠券：歡樂送大薯買一送一、冰炫風買一送一、薯餅買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

不只麥當勞買一送一優惠，這次肯德基也加碼推出「炸翻星期三」優惠活動。自3/26起推出鐵粉敲碗的「蛋撻神券」限時回歸，原味蛋撻2個、雙色轉轉QQ球1份、無糖茉莉綠茶1杯，整組只要79元，相當於直加下殺42折，比半價更狂。

▲肯德基炸翻星期三優惠，3/26推出蛋撻優惠比半價更划算 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

除了甜點之外，肯德基炸雞桶餐也祭出超狂優惠，6塊咔啦脆雞下殺56折，只要239元就能大口吃炸雞，外送也適用，讓你宅在家也能享優惠。肯德基再加碼推出外送滿199元免運券、還有PK雙饗卡APP限定優惠「大薯買1送1」，通通限量搶起來。

▲肯德基炸翻星期三優惠，炸雞桶優惠、APP限定大薯買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供


 

麥當勞買一送一優惠

活動平台：麥當勞APP，憑優惠券可享優惠。
活動期間：即日起至3/26
活動內容：勁辣香鷄翅(一份兩塊)單點買一送一。

活動期間：即日起至3/25
活動內容：麥當勞歡樂送限定優惠「Oreo冰炫風買一送一、大薯買一送一、可口可樂買一送一、薯餅買一送一」。
 

肯德基優惠

活動期間：2025/3/26
活動內容：
蛋撻點心神券：雙色轉轉QQ球x1+原味蛋撻x2+無糖茉莉綠茶(小)x1，享79元優惠。
激省56折桶餐：咔啦脆雞x6，享優惠價239元。
PK APP限定：大薯買1送1。
 

推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo優惠券 葡萄柚果粒茶買一送一，飲料控優惠必喝。

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