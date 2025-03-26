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愚人節整人美食！馬祖新村盤仔套餐，蔗糖水 全麵糊車輪餅38元就有。

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2025-03-26 15:36:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：馬祖新村
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

愚人節就是要請客惡搞一下！一年一度可以搞笑惡搞朋友的愚人節又來了，各家甜點、飲料都紛紛推出超搞怪愚人節限定新品，讓大家在這天可以放肆的大玩特玩。這次「馬祖新村」加入戰局，推出幽默感滿滿的「盤仔套餐」，完全沒有餡料、只有麵粉的車輪餅，搭上只加蔗糖的糖水飲料，讓大家體驗「當盤仔」的樂趣，只在3/31、4/1限定，買來請朋友吃拍下他錯愕的瞬間。

▲ 愚人節整人美食！馬祖新村盤仔套餐，蔗糖水 全麵糊車輪餅38元就有 / 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理

馬祖新村這次的「盤仔套餐」堪稱史上最有誠意的惡搞套餐，內含一顆「盤仔餅」與一杯「甜如蜜水」，售價 38 元，雙人套餐 87 元，看似普通的組合，實際上卻滿滿「盤感」。盤仔餅嚴選日規麵粉製作，無內餡、無花樣、純粹就是一塊厚實的麵皮，保證讓盤仔們吃得飽但吃不到驚喜。至於甜如蜜水，更是直接鎖定甜到發膩的終極目標，使用手工熬煮的蔗糖調製，就是要讓盤仔「甜到哭」還是要繼續喝。

▲ 愚人節2天限定馬祖新村盤仔套餐 / 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理



除了套餐本身充滿「盤味」，這次購買「盤仔套餐」還能獲得一枚「盤仔認證貼紙」，直接讓你在愚人節這天晉升真正的「真。盤仔」。此外，雙人套餐還可以免費加珍珠，讓願意一起當盤仔的朋友至少能有一點小確幸。如果今年愚人節還沒想好怎麼惡整朋友，那就直接拉著他們到馬祖新村，讓他們親身體驗「盤仔」的心酸與幽默。

▲ 愚人節限定馬祖新村盤仔套餐雙人套餐可免費加珍珠 / 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 愚人節限定馬祖新村盤仔餅只有麵糊、沒有餡 / 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理




 

馬祖新村 愚人節限定盤仔套餐

販售期間：2025/3/31（一）、4/1（二）限量供應
販售門市：南港 LaLaport 店、中壢大江店、中壢 SOGO 店、桃園新光影城店、竹北遠百店、新竹巨城店（共六間門市）
售價：
單人套餐（盤仔餅 x1 + 甜如蜜水 L 杯 x1）：38 元
雙人套餐（盤仔餅 x2 + 甜如蜜水 L 杯 x2）：87 元（可免費加珍珠）
注意事項：僅限店內購買，每日限量，售完為止，優惠不得併用，實際販售狀況以各門市公告為準。

 

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