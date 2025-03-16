抹茶迷尖叫！超人氣義式餐廳「默爾pasta&pizza」攜手北海道抹茶甜點專門店「一〇八抹茶茶廊」，帶來獨家「春禮有茶 這抹好吃」聯名餐點，於即日起至5月14日限時登場。嚴選京都宇治極品抹茶，結合義式料理手法，推出披薩、義大利麵、甜點與飲品等6款創意餐點，讓茶香與經典義式風味完美交織，帶來前所未有的味蕾驚喜。從抹茶奶醬義大利麵到微醺抹茶奶酒，每一道都值得抹茶控朝聖，錯過可要再等一年。



▲抹茶控集合！默爾X一〇八抹茶茶廊聯名快閃 / 一〇八抹茶茶廊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲默爾X一〇八抹茶茶廊聯名必喝「金鳳抹茶氣泡飲」 / 一〇八抹茶茶廊 提供、WalkerLand窩客島整理

默爾pasta&pizza X 一〇八抹茶茶廊

這次聯名最大亮點，非「森之蜜蘋巧克力披薩」莫屬！Q彈窯烤餅皮搭配蘋果乳酪醬、棉花糖，再淋上108特製抹茶蜜與巧克力醬，微苦茶香與甜蜜蘋果交織出層次豐富的風味，顛覆你對抹茶的想像。此外，「抹茶奶醬生火腿起司義大利麵」則以濃郁宇治抹茶奶醬包裹義麵，搭配鹹香生火腿與帕瑪森起司，讓茶香更顯細膩。不論是披薩還是義麵，都讓人感受抹茶與義式料理的完美結合。▲默爾X一〇八抹茶茶廊聯名必點「森之蜜蘋巧克力披薩」 / 一〇八抹茶茶廊 提供、WalkerLand窩客島整理▲默爾X一〇八抹茶茶廊聯名必點「抹茶奶醬生火腿起司義大利麵」 / 一〇八抹茶茶廊 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​甜點與飲品部分也極具吸引力，「宇治抹茶提拉米蘇」結合馬斯卡彭起司與抹茶微苦風味，細膩天鵝絨口感入口即化，是甜點控不能錯過的奢華享受。而飲品方面則有「金鳳抹茶氣泡飲」，以清新鳳梨果香搭配宇治抹茶，酸甜爽口超適合春夏。另外，「翠綠雲朵奶昔」則是以濃醇抹茶搭配滑順奶香，喝一口就能感受滿滿療癒感。▲默爾X一〇八抹茶茶廊聯名「宇治抹茶提拉米蘇」結合馬斯卡彭起司與抹茶微苦風味 / 一〇八抹茶茶廊 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲默爾X一〇八抹茶茶廊聯名「翠綠雲朵奶昔」以濃醇抹茶搭配滑順奶香 / 一〇八抹茶茶廊 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​如果想來點成熟風味，絕對要試試「抹茶微醺奶酒」！濃厚宇治抹茶結合16%酒精濃度的奶酒，茶韻與微醺酒香交織出迷人的層次，抹茶大人味讓人一試成主顧。不論是抹茶披薩、義大利麵，還是甜點與飲品，這次聯名可說是抹茶控的天堂。活動期間限定兩個月，趕緊約上好友來場抹茶盛宴吧。推薦閱讀： 中山站吃到飽衝！NAGOMI「一〇八抹茶甜點吃到飽」聯名，春季新菜有狂。 ▲默爾X一〇八抹茶茶廊聯名「抹茶微醺奶酒」激推 / 一〇八抹茶茶廊 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

活動期間：2024年3月14日－2024年5月14日

聯名餐廳：默爾pasta&pizza X 一〇八抹茶茶廊

主打餐點：

森之蜜蘋巧克力披薩 $435

抹茶奶醬生火腿起司義麵 $435

宇治抹茶提拉米蘇 $215

金鳳抹茶氣泡飲 $210

翠綠雲朵奶昔 $240

抹茶微醺奶酒 $240 (酒精濃度16%)