NAGOMI吃到飽春季新菜登場！欣葉日料吃到飽「NAGOMI」首間店插旗中山站後，變成為一位難求的台北吃到飽夯店，隨著四季時令食材推出不同限定菜色，讓大家每次來都有不同的驚喜。這次NAGOMI春季新菜以「海の幸、山の幸」雙主題盛宴，帶來全新15道限定料理，更首度和「一〇八抹茶茶廊」合作，推出10款抹茶甜點與3款特調飲品，讓大家到NAGOMI就能無限吃一〇八抹茶甜點。



▲中山站吃到飽激推！NAGOMI吃到飽春季新菜有狂，一〇八抹茶甜點吃到飽。 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲NAGOMI和食饗宴春季新菜與「一〇八抹茶」甜點合作推抹茶甜點吃到飽。 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

NAGOMI嚴選春季最鮮的漁獲，將松葉蟹、櫻花蝦、扇貝等極致海味，化為一道道細膩的日式料理。「松葉蟹山藥豆腐」以細滑山藥豆腐搭配松葉蟹的鮮甜，入口即化，帶來醇厚口感；「扇貝百合柚子酢味增」則以特製高湯靜置一晚，讓扇貝吸收濃郁旨味，再佐以柚子酢味噌，交織出清新酸甜的層次。此外，「紋甲花枝米果天婦羅」則融合道明寺粉，打造外酥內彈的極致口感，咀嚼間盡是濃郁海味。▲NAGOMI和食饗宴嚴選春季最鮮的漁獲，將松葉蟹、櫻花蝦、扇貝等極致海味，化為一道道細膩的日式料理。 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲NAGOMI和食饗宴為中山站一位難求的吃到飽夯店 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝「山の幸」主題則以春日嫩芽與鹽漬櫻花入饌，帶來充滿綠意與清香的和食體驗。「吻仔魚櫻花漬炊飯」結合宜蘭吻仔魚與淡雅櫻花，讓米飯吸收海味與花香，每一口都散發春天氣息。「青花筍湯葉拌櫻花蝦」則運用當季青花筍，搭配白味噌與黃芥末調味，溫潤微辛，更顯甘美。▲NAGOMI和食饗宴春季新菜「吻仔魚櫻花漬炊飯」結合宜蘭吻仔魚與淡雅櫻花 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲NAGOMI和食饗宴春季共推出15道新菜 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了春日主題料理，NAGOMI也呈現東西風味融合的日式壽司與鍋物。「櫻鯛棒壽司」、「鰆魚壓壽司」、「酢漬竹莢魚握壽司」以江戶前壽司技法，展現當季漁獲的細膩層次，推薦搭配週末限定的日本清酒暢飲，品味魚鮮與酒香的完美平衡。此外，假日限定的「法式小羔羊排」，經過香料醃製後高溫炙烤，肉質鮮嫩多汁，成為春日饗宴不可錯過的亮點。▲NAGOMI和食饗宴以江戶前壽司技法，展現當季漁獲的細膩層次 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲NAGOMI和食饗宴生魚片區是人氣必吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而這次NAGOMI一直引以為傲的自製甜點區，更首度和日本抹茶名店「一〇八抹茶茶廊」聯手，推出10款限定抹茶甜點和3款抹茶特調春季飲品。一〇八抹茶最經典的「抹茶大判燒」，在NAGOMI有抹茶卡士達、紅豆兩款無限量吃到飽，等於多吃多賺。冰品部分有清爽義式gelato、濃郁美式霜淇淋兩種不同口感的一〇八抹茶冰選擇，後者還加上Q彈湯圓和香甜蜜紅豆妝點，讓抹茶控大呼過癮。▲NAGOMI和食饗宴「一〇八抹茶茶廊」聯名推出10款抹茶甜點吃到飽 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲NAGOMI和食饗宴「一〇八抹茶茶廊」聯名抹茶霜淇淋無限吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝還有「抹茶蕨餅」、「抹茶米布丁」、「抹茶金時最中餅」、「抹茶瑪德蓮」、「抹茶奶酪」等使用一〇八抹茶的高品質抹茶粉製作而成的甜點，再搭上首次推出鹹奶蓋飲料的「奶蓋抹茶拿鐵」，其風味完全不輸飲料店；並邀請到著名的調酒師張國偉 Perry特調「焙茶調酒」，混入豆漿顛覆大家的想像。每一款都只在NAGOMI才吃得到，讓抹茶控一次滿足。推薦閱讀： 高雄吃到飽控等到「島語」！升級版漢來海港插旗漢神百貨，最快8月開。 ▲NAGOMI和食饗宴「一〇八抹茶茶廊」聯名共有3款飲品，其中抹茶奶蓋抹茶控一定要喝過 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲NAGOMI和食饗宴「一〇八抹茶茶廊」聯名抹茶甜點通通吃到飽 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝NAGOMI和食饗宴 春季新菜活動期間：即日起至2025年5月31日NAGOMI和食饗宴 × 一〇八抹茶茶廊聯名推出10款抹茶甜點與3款特調飲品