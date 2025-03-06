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高雄吃到飽控等到「島語」！升級版漢來海港插旗漢神百貨，最快8月開。

吃到飽 高雄美食 島語吃到飽 漢神百貨 more
2025-03-06 20:06:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：島語
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編輯 鄭雅之

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高雄吃到飽再加一，超強漢來海港升級版「島語」確定插旗漢神百貨！作為漢來旗下最高等級的吃到飽「島語」，於台北漢來大飯店開幕以來，就是台北吃到飽控搶著訂位的人氣店。如今，在求職網站釋出消息，島語將南下回到娘家高雄開設南部一號店，就選在漢神百貨進駐，並預計最快8月開幕，此消息一出瞬間讓高雄吃到飽控熱烈討論與期待。
漢來 島語自助吃到飽餐廳 餐廳資訊
▲高雄吃到飽再加一，漢來島語吃到飽插旗高雄漢神百貨，最快8月開幕/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
漢來 島語自助吃到飽餐廳 餐廳資訊
▲漢來旗下最高等級吃到飽「島語吃到飽」二號店開在高雄/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


主打「一餐檯、一Fine Dining」的漢來島語吃到飽，規劃海鮮、甜點、日料等8大餐區，每個餐區都有專屬的餐酒搭配，是吃到飽店中少見的用餐模式，讓大家佐著餐酒都有不同的風味變化。儘管早有傳聞「島語」將插旗台北大巨蛋，甚至進駐正在興建的「台中漢神洲際購物廣場」，但全台第二間店卻出乎意料地率先落腳高雄漢神百貨，讓南部吃到飽控驚喜不已。

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漢來 島語自助吃到飽餐廳 餐廳資訊
▲漢來島語吃到飽規劃八大餐檯區，超過200道料理無限吃/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲漢來島語吃到飽高雄店今年夏季開幕 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 
 

漢來島語吃到飽 高雄店

地址：高雄市前金區成功一路266-1號
開幕時間：預計最2025年快8月開幕
 

 

 

 

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漢來島語吃到飽 高雄店

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