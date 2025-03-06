台北吃到飽控有福了！位於大直的「豐FOOD海陸百匯」龍蝦之夜再度回歸，這場讓海鮮迷趨之若鶩的盛宴不僅提供清蒸龍蝦吃到飽，還加碼提供每人一份泰式波士頓龍蝦，讓龍蝦控一次品嚐多重風味。目前三月首場開賣即秒殺，故緊急加開3月25日場次，並祭出不同人數的專屬優惠。此外，因鄰近內湖科技園區，豐FOOD特別推出平日上班族優惠，持工作證或名片享88折，午晚餐再加碼送松葉蟹，吸引更多上班族前來大快朵頤。
▲大直吃到飽「豐FOOD海陸百匯」龍蝦之夜吃到飽 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理
▲大直人氣吃到飽「豐FOOD海陸百匯」提供超過100道料理無限吃 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理
作為台北最具話題性的龍蝦吃到飽活動，「龍蝦之夜」每回推出總是造成熱烈討論。今年活動不僅維持經典的無限量清蒸龍蝦，更推出風味獨特的泰式波士頓龍蝦，酸辣甜的醬汁完美融合海鮮的鮮甜，帶來層次豐富的味蕾享受。同時，還端出限定豪華菜色，包括日本A5和牛握壽司、焗烤生蠔、干貝、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦與櫻桃片皮鴨等，頂級美味應有盡有，讓每大家品味最奢華的Buffet體驗。
▲大直人氣吃到飽「豐FOOD海陸百匯」龍蝦之夜每人再送泰式波士頓龍蝦 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理
▲大直豐FOOD海陸百匯「龍蝦之夜」還有日本A5和牛握壽司、焗烤生蠔、干貝、帝王蟹湯等吃到飽 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理
價格方面，單人價格為2,199元，4人同行可享優惠價2,099元，若是8人團體同行，更能以1,999元的超值價格享受這場美食饗宴。也貼心推出針對商務人士的限時優惠。即日起至3月底，凡持工作憑證或名片至餐廳用餐，即可享有88折優惠，且午餐與晚餐時段再加碼贈送松葉蟹，好好慰勞附近上班族。
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▲大直豐FOOD海陸百匯「龍蝦之夜」四人同行優惠2,099元+10% / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理
▲大直豐FOOD海陸百匯3月平日用餐出示工作憑證或名片至餐廳用餐，即可享有88折優惠，午晚餐時段再加碼贈送松葉蟹 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理
大直 豐FOOD海陸百匯「龍蝦之夜」吃到飽
活動日期： 2025/3/11、3/25、4/15、5/6
價格：
單人 2,199 元+10%
4 人優惠價 2,099 元+10%
8 人優惠價 1,999 元+10%
限定美食：清蒸龍蝦吃到飽、泰式波士頓龍蝦、日本A5和牛握壽司、焗烤生蠔、干貝、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨等
豐FOOD海陸百匯 工商優惠
活動期間： 即日起至2025/3/31（平日限定）
優惠內容： 持工作證或名片即享88折，午餐與晚餐再贈松葉蟹
豐FOOD海陸百匯 餐廳資訊
地址： 台北市中山區植福路8號
電話： 02-8502-0555
官網： 豐FOOD海陸百匯