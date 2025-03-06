台北吃到飽控有福了！位於大直的「豐FOOD海陸百匯」龍蝦之夜再度回歸，這場讓海鮮迷趨之若鶩的盛宴不僅提供清蒸龍蝦吃到飽，還加碼提供每人一份泰式波士頓龍蝦，讓龍蝦控一次品嚐多重風味。目前三月首場開賣即秒殺，故緊急加開3月25日場次，並祭出不同人數的專屬優惠。此外，因鄰近內湖科技園區，豐FOOD特別推出平日上班族優惠，持工作證或名片享88折，午晚餐再加碼送松葉蟹，吸引更多上班族前來大快朵頤。



▲大直吃到飽「豐FOOD海陸百匯」龍蝦之夜吃到飽 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大直人氣吃到飽「豐FOOD海陸百匯」提供超過100道料理無限吃 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理

大直 豐FOOD海陸百匯「龍蝦之夜」吃到飽

活動日期： 2025/3/11、3/25、4/15、5/6

價格：

單人 2,199 元+10%

4 人優惠價 2,099 元+10%

8 人優惠價 1,999 元+10%

限定美食：清蒸龍蝦吃到飽、泰式波士頓龍蝦、日本A5和牛握壽司、焗烤生蠔、干貝、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨等



豐FOOD海陸百匯 工商優惠

活動期間： 即日起至2025/3/31（平日限定）

優惠內容： 持工作證或名片即享88折，午餐與晚餐再贈松葉蟹



豐FOOD海陸百匯 餐廳資訊

地址： 台北市中山區植福路8號

電話： 02-8502-0555

官網： 豐FOOD海陸百匯