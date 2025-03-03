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吃到飽控再約衝！饗饗Buffet春季海鮮新菜 無限暢飲紅酒白酒氣泡酒。

饗饗 吃到飽 無限暢飲 海鮮 more
2025-03-03 22:27:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：饗饗
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編輯 張人尹

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吃到飽控又有理由約衝！人氣高空Buffet「饗饗」這次菜單再升級，推出春季新菜，包括「土佐醋凍章魚」、「米菓蝦天婦羅」及「漁夫海鮮番茄義大利麵」等多道創新料理，並且搭配三款葡萄酒佐餐，包含氣泡紅酒、以及精選紅白酒無限暢飲，讓人無論是約會、慶生，都更有情調。

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▲高空Buffet「饗饗」推出葡萄酒新品無限暢飲，以及春季吃到飽新菜單 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理

▲饗饗春季限定新菜推薦，土佐醋凍章魚、米菓蝦天婦羅、漁夫海鮮番茄義大利麵 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理



這次饗饗特別引進來自義大利的「雷歐尼蘭伯斯氣泡紅酒」，酒精濃度僅8%，氣泡細膩、口感清爽，帶有淡淡果香，讓不常喝酒的粉絲也能愉快享受微醺時光。而「極選紅酒」的口感則較為醇厚，適合搭配燒烤肉品或重口味料理。喜愛清爽風味的粉絲則可以選擇「特選白酒」，花果香氣濃郁，搭配海鮮、白肉料理或甜點更顯層次感。其中，「雷歐尼蘭伯斯氣泡紅酒」全餐期供應，而「極選紅酒、特選白酒」則在平日午餐、晚餐與假日全餐期供應，讓粉絲們無限暢飲。

▲饗饗提供「雷歐尼蘭伯斯氣泡紅酒、極選紅酒、特選白酒」無限暢飲 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理

▲饗饗提供「雷歐尼蘭伯斯氣泡紅酒、極選紅酒、特選白酒」無限暢飲 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理

除了新酒之外，饗饗在3/5起也將陸續推出多道春季限定新菜，多以海鮮作為主角，其中「土佐醋凍章魚」以當季肥美章魚入饌，搭配酸甜醋凍與清爽小黃瓜，帶來層次豐富的口感。「米菓蝦天婦羅」則以米香取代傳統麵衣，裹住鮮蝦炸得香酥脆口。主食部分則推出「漁夫海鮮番茄義大利麵」，番茄醬汁酸甜適中，與淡菜、鮮蝦、軟絲等海鮮完美融合，展現春天的鮮美滋味，讓吃到飽控又有理由再約吃一波。

▲饗饗春季限定新菜推薦，土佐醋凍章魚、米菓蝦天婦羅、漁夫海鮮番茄義大利麵 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理

▲饗饗春季限定新菜推薦，土佐醋凍章魚、米菓蝦天婦羅、漁夫海鮮番茄義大利麵 / 饗饗提供、WalkerLand窩客島整理

 

饗饗 春季新菜

上市日期：2025/03/05起
 

饗饗 葡萄酒新品無限暢飲

雷歐尼蘭伯斯氣泡紅酒：全餐期供應
極選紅酒、特選白酒：平日午餐、晚餐與假日全餐期供應

 

 

 

 

 

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