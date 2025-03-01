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穿情侶裝送龍蝦！夏慕尼白色情人節約會送龍蝦，穿同色系衣服波士頓龍蝦免費。

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2025-03-01 19:13:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：夏慕尼
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編輯 張人尹

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穿情侶裝約會送龍蝦！夏慕尼法式鐵板燒是許多情侶約會的餐廳口袋名單，這次針對314白色情人節，為情侶打造浪漫約會。在3/3-4/30期間，只要兩人穿「同色系」服裝，於平日內用2客套餐或1客雙人套餐，就能免費獲得1隻價值1,200元的波士頓龍蝦，讓人約會先卡位。

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▲夏慕尼白色情人節優惠，約會穿情侶裝送波士頓龍蝦免費吃 / 夏慕尼提供、WalkerLand窩客島整理

這次夏慕尼白色情人節優惠，在3/3-4/30的平日，只要兩人穿同色衣服，內用2客套餐或1客雙人套餐，即可獲贈1隻龍蝦，4客套餐可兌換2隻，以此類推。特別的是，龍蝦還能享受雙重吃法，主廚將龍蝦頭炙燒搭配魚卵醬與起司，香氣濃郁，而蝦身則佐雪莉芥末醬，帶點微辣層次，打造奢華享受。

▲夏慕尼白色情人節優惠，3/3-4/30平日穿同色系，免費送波士頓龍蝦 / 夏慕尼提供、WalkerLand窩客島整理



除了情人節活動，夏慕尼也帶來台北粉絲的專屬福利。台北中山北店即將展開「煥新」計畫，4月下旬以法國優雅藍與金色點綴的全新風格登場，提供更精緻的用餐體驗。為慶祝裝修升級，3/1-3/31期間至台北南昌店、忠孝東店、大直敬業店用餐，使用「王品瘋美食」APP結帳，即享6%瘋點數回饋，搭配指定信用卡還能賺更多點數，讓人吃美食還能省一波。

▲夏慕尼除白色情人節優惠，台北店加碼6%瘋點數回饋 / 夏慕尼提供、WalkerLand窩客島整理

 

夏慕尼白色情人節優惠

活動期間：2025/3/3-4/30 期間的平日時段
活動方式：兩人穿同色衣服，平日內用2客套餐或1客雙人套餐，即可獲贈1隻龍蝦，4客套餐贈送2隻，以此類推。

 

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