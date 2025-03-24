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愚人節飲料強勢回歸！清心福全珍桃氣新品開喝，偽裝啤酒挑戰愚人節話題。

愚人節 飲料 手搖杯 清心福全 more
2025-03-24 12:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：清心福全
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編輯 張人尹

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愚人節手搖杯強勢回歸！清心福全去年以「珍珠白」珍珠加開水掀起愚人節飲料話題，2025愚人節再度祭出限定新品「珍桃氣」，主打錯覺偽裝啤酒，實際入口卻是水蜜桃與氣泡的奇妙組合，讓愚人節不只搞怪、惡作劇，飲品也是吸引許多飲料控嚐鮮。

▲清心福全愚人節飲料新品珍桃氣，偽裝啤酒的水蜜桃珍珠氣泡飲 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理

▲清心福全新品不是酒！愚人節飲料新品珍桃氣，偽裝啤酒的水蜜桃珍珠氣泡飲 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理



去年愚人節，清心福全以「珍珠白」，只有珍珠與冰水，帶來極簡卻爆笑的樂趣。今年清心福全更推出升級新品「珍桃氣」，外觀金黃帶泡沫，宛如啤酒，但真正入口卻是香甜水蜜桃與氣泡碰撞出的驚喜口感，為愚人節增添滿滿趣味。

▲清心福全愚人節飲料模擬啤酒，新品珍桃氣為水蜜桃珍珠氣泡飲 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理

本次新品「珍桃氣」以鮮甜水蜜桃果肉搭配Q彈珍珠與金車奧利多氣泡水，打造豐富層次，官方建議最佳飲用方式為無糖、微冰，並提醒粉絲千萬別搖，以免影響細緻泡沫層與氣泡感。清心福全愚人節飲料「珍桃氣」在3/27起開賣，飲料控不只可以趁愚人節來場味覺小惡作劇，也能趁機喝新品。

▲清心福全愚人節飲料新品珍桃氣，3/27全台門市現時開賣 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理



 

清心福全 愚人節飲料珍桃氣

開賣日期：2025/03/27起
售價：65元，限定L杯
 

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