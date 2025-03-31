誰說愚人節一定要整人！但是小小來一點創意、來一些驚喜也是可以的呀，人氣手搖杯「再睡5分鐘」帶來話題新品「牛肉麵奶蓋」，並邀請寵妹哥哥阿滴合作，這一款極具創意與挑戰味蕾的飲品「牛肉麵奶蓋」，巧妙結合飲品與台灣人熟悉的牛肉麵元素，預計將在4/1起於全台「再睡5分鐘」門市限時限量開賣，為即將到來的愚人節增添滿滿驚喜與討論度。



▲愚人節再睡5分鐘推出 牛肉麵奶蓋4/1起於全台「再睡5分鐘」門市限時限量開賣 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理



再睡5分鐘這款「牛肉麵奶蓋」以再睡5分鐘廣受歡迎的棉被厚奶蓋作為基底，運用黃金比例調製出近乎一比一的牛肉湯風味，入口時帶有牛肉湯的鹹香，搭配手工製作的10公分Q彈粉條，模樣與口感都猶如真實牛肉麵，讓人忍不住好奇到底是飲料還是牛肉麵。更特別的是，這杯飲品還能選擇加上乾燥蔥花，瞬間還原一碗熱騰騰的牛肉麵視覺與氣味，搭配底部帶有焙火香氣的深焙烏龍，鹹香中帶有茶香，創造出截然不同的飲茶體驗。



▲再睡5分鐘這款「牛肉麵奶蓋」以再睡5分鐘廣受歡迎的棉被厚奶蓋作為基底，運用黃金比例調製出近乎一比一的牛肉湯風味 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理

如果擔心自己不吃葷，但仍想參與這波趣味活動，也不用擔心。再睡5分鐘也同步祭出「免費加麵」活動，自4月1日至4月30日止，只要於全台門市購買任一品項，即可免費獲得一份手工粉條。這項期間限定的貼心設計，不只讓素食者也能體驗「吃麵的感覺」，更為飲品增添豐富層次感，粉條本身帶有淡淡糖香，搭配其他飲品同樣療癒可口。▲再睡5分鐘也同步祭出「免費加麵」活動，自4月1日至4月30日止，只要於全台門市購買任一品項，即可免費獲得一份手工粉條 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理此次新品不僅限於實體門市，4月1日當天更將同步於外送平台Uber Eats與foodpanda限時上架，無論在家或在辦公室，只要動動手指就能體驗這杯令人又驚又喜的「牛肉麵奶蓋」。這一次新品「牛肉麵奶蓋」售價70元，提供M尺寸，每杯皆含有黃金比例調製的牛肉湯風味厚奶蓋、手工製作Q彈粉條、焙火深烏龍茶底，若再加上乾燥蔥花點綴，整體鹹香風味更上一層樓。除此之外，粉條也能單點，每份售價5元，想為手中飲品增加麵條感與口感層次，推薦不妨試試。▲再睡5分鐘「牛肉麵奶蓋」愚人節限定＋免費加麵活動 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理







再睡5分鐘「牛肉麵奶蓋」愚人節限定＋免費加麵活動

活動內容

1、再睡5分鐘攜手阿滴聯名推出愚人節限定新品「牛肉麵奶蓋」，以黃金比例打造牛肉湯風味厚奶蓋搭配手工粉條，再現牛肉麵的鹹香風味。

2、同步推出「免費加麵」優惠，購買任一飲品即可免費加購粉條一份，限時限量。

活動時間：2025年4月1日 至 2025年4月30日

重點優惠

1、新品「牛肉麵奶蓋」全台門市與外送平台限時販售

2、4月1日限定於 Uber Eats、foodpanda 外送同步上架

3、活動期間至門市購買任一品項，可免費加購粉條乙份

4、粉條可單點，限時推出，增添飲品口感層次

5、牛肉麵奶蓋可加蔥花，打造更逼真牛肉麵風味







是朋友才希望給你的愚人節驚喜有一點甜