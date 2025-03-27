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愚人節壽司便當！爭鮮壽司愚人節巨無霸手卷壽司 白飯便當 壽司盲盒開抽。

愚人節 爭鮮 壽司 手卷 more
2025-03-27 08:48:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：爭鮮
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編輯 張人尹

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愚人節超狂壽司便當！爭鮮集團5大品牌同步推出愚人節限定活動，除了每年必玩的白飯便當「飯裡藏鮮」之外，這次更為壽司控推出超狂「巨無霸手卷」買大送小，還有愚人節限定「壽司盲盒」口味隨機出餐，讓壽司控揪團玩、送給朋友同事鬧一波。

▲爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS愚人節新品巨無霸手卷買一送一 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理

▲爭鮮gogo愚人節必吃「飯裡藏鮮」餐盒，配料藏在白飯底下 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理



為了因應愚人節話題，爭鮮集團旗下「爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、MAGiC TOUCH、爭鮮gogo、定食8」推出多款期間限定活動與創意美食。爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS這次推出巨無霸手卷，28公分的加大版手卷讓視覺與味覺雙重滿足，即日起至4/6內用點購巨無霸手卷一份90元，就送同口味一般尺寸手卷一份，還加碼限量「走走公仔巨無霸貼紙」，完成拍照打卡任務，還有機會抽中爭鮮500元餐券。

▲爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS愚人節新品巨無霸手卷再送貼紙 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理

MAGiC TOUCH則在3/31至4/6期間內限定推出愚人節「爾愚我詐」壽司盲盒，每盒40元、包含五種造型標示的壽司，口味隨機出餐，壽司控要等到打開才知道今天吃什麼壽司，讓人充滿驚喜感。除了愚人節活動，MAGiC TOUCH也為兒童節準備了驚喜，來店消費不限金額就送「10秒鐘教室聯名著色紙」，完成著色並上傳社群，還能參加500元餐券抽獎。

▲MAGiC TOUCH愚人節限定推出壽司盲盒，壽司口味隨機出餐 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理

每年愚人節必吃的爭鮮gogo「飯裡藏鮮」餐盒再度回歸，不只是壽司要「翻面」才能知道其中配料之外，包裝設計更有獨特翻轉字、翻面餐盒還能抽小驚喜。今年推出海陸雙口味，4/30前於全台爭鮮gogo門市販售，購買餐盒還能以35元加購手卷。4/1愚人節當天則加碼快閃活動，購買飯裡藏鮮即送翻轉貼紙，還能以41元加購人氣五小福商品。定食8則於品牌日4/8推出限定優惠，內用定食即享8元炸蝦加購，每店限量100份，讓壽司控愚人節有超多招可以整朋友。

▲爭鮮gogo愚人節限定「飯裡藏鮮」餐盒，推出海陸雙口味 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理

▲定食8於品牌日4/8推出內用定食即享8元炸蝦加購優惠 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理



 

爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS 愚人節新品

活動期間：即日起至4/6
新品販售資訊：推出28公分「巨無霸手卷」，包含「明太子鱈場蟹風味棒手卷」與「鮮蝦手卷」，內用點購一份90元，即送同口味一般尺寸手卷一份，限量贈送「走走公仔巨無霸貼紙」，完成指定任務還能抽500元餐券。
 

MAGiC TOUCH 愚人節新品

活動期間：3/31至4/6
新品販售資訊：愚人節限定「爾愚我詐」壽司盲盒，每款均一價40元，盲點出餐，五種造型標示，打開才揭曉壽司內容，充滿驚喜感。
優惠活動：兒童節活動，來店消費不限金額，即可獲得「10秒鐘教室聯名著色紙」，完成著色並上傳指定社群貼文，可抽500元餐券。
 

爭鮮gogo  愚人節新品

活動期間：即日起至4/30
新品販售資訊：「飯裡藏鮮」翻轉運勢餐盒回歸，內含海、陸雙口味，餐盒翻轉還有驚喜抽獎，購買可享手卷加購價35元。4/1當天快閃活動，購買餐盒即送翻轉貼紙，並可41元加購人氣五小福商品。
 

定食8  品牌日優惠

活動期間：4/8品牌日
新品販售資訊：內用定食即可享8元加購炸蝦，每店限量100份。爭鮮APP會員單筆消費滿600元，可抽「妮娜巧克力夢想城堡雙人門票+DIY課程」。

 

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