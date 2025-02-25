想來點特別的住宿體驗嗎？日本知名零食品牌「點心先生」（おやつカンパニー）為慶祝BABY STAR點心麵發售65週年，攜手愛知縣蒲郡市的「怪奇飯店 拉格娜登堡溫泉度假村」推出超狂聯名企劃！2025年2月21日起，推出限定一間的「BABY STAR主題房」，讓你享受最獨特的美食住宿體驗！

BABY STAR點心麵主題房逗趣登場

喜迎BABY STAR點心麵誕生65週年，這次特別在愛知縣的主題樂園「拉格娜登堡」內的怪奇飯店推出聯名主題房。走進房間，映入眼簾的是滿滿的BABY STAR點心麵圖案與可愛的吉祥物「星尾君」裝飾，從牆面到床鋪、抱枕，處處都是驚喜。房內還特別設置了專屬零食機台，讓住客可以無限享用BABY STAR點心麵，完全是零食控的天堂！貼心的是，飯店還準備了獨家BABY STAR周邊商品作為贈品，讓你帶著滿滿紀念品回家。想要發現更多趣味，不妨仔細觀察房內的抱枕圖案，聽說裡頭藏著用點心麵拼成的神秘訊息呢！







美食方面，飯店主廚精心設計了三款創意料理，將BABY STAR點心麵的美味發揮到極致。早餐時段推出的「BABY STAR佛卡夏麵包」，巧妙地用酥脆的BABY STAR點心麵取代傳統的迷迭香，創造出前所未有的獨特口感與香氣。





午餐甜點吧則有「侏羅紀BABY STAR巧克力＆糖果」，不只結合了飯店的恐龍主題，其中的琥珀糖果更藏有主廚對孩子們的暖心鼓勵。



怪奇飯店 拉格娜登堡溫泉度假村（変なホテル ラグーナテンボス）

到了晚餐，「西班牙豚骨拉麵湯」將傳統西班牙蒜味湯與日本豚骨拉麵完美融合，搭配生火腿更展現出獨特風味，讓大人小孩都能大飽口福。這次的聯名企劃完美結合了日常零食與非日常住宿體驗，不論是親子旅遊或朋友出遊，都能創造難忘的美好回憶。想體驗這場充滿驚喜的住宿饗宴，趕快手刀預約囉！

價格：兩人一房15,800日圓起

入住期間：即日起～2025年5月7日

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