2025愚人節整人推薦！每年4/1愚人節都在擔心被別人整、但自己又想用獵奇飲料整整同事，這次窩客島特別集結9款愚人節獵奇飲料、獵奇美食，超狂「牛肉麵奶蓋、麻辣鴨血飲料」還有「只有皮的車輪餅、隨機出貨壽司盲盒」，愚人節整人的鬼點子一次帶你看。



▲2025愚人節整人推薦！9款愚人節獵奇飲料、獵奇美食 / WalkerLand窩客島整理提供



▲2025愚人節整人推薦！9款愚人節獵奇飲料、獵奇美食，整同事必買 / WalkerLand窩客島整理提供

這一鍋 愚人節飲料推薦 鴨血粉粿飲

這一鍋不只不務正頁賣飲料，更在愚人節推出超狂「麻辣鴨血飲料」嚇壞粉絲！這一鍋在官方粉專預告愚人節限定的飲品「鴨血粉粿飲」，並且曖昧地寫下跨界菜單「應該會上市」，掀起網友熱烈討論，吸引粉絲們開玩笑詢問「辣度冰塊可以調嗎？我都喝小辣少冰」。這一鍋也預告本次新品飲品，將在4/1當天正式公開，也讓粉絲們期待。



全文介紹：愚人節飲料鴨血粉粿！這一鍋鴨血粉粿愚人節限定，火鍋控吃這一小鍋4折。



▲這一鍋愚人節限定鴨血粉粿飲，4/1愚人節當日公布詳細資訊 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理



御私藏 愚人節飲料推薦 蚵仔麵線鮮奶茶

主打浮誇台味飲料的手搖杯「御私藏」，基本菜單原先就有「台灣肉乾珍珠奶茶」等獵奇飲品，這次在4/1即將推出愚人節限定「蚵仔麵線鮮奶茶」一杯集結奶味、海味，更強調用粗吸管喝、加點胡椒更好喝，讓飲料控通通大喊太瘋了。



▲御私藏 愚人節飲料推薦 蚵仔麵線鮮奶茶，4/1愚人節開賣 / 御私藏提供、WalkerLand窩客島整理



85℃ 愚人節飲料推薦 一杯檸好

這杯不是白開水！85℃在3/31和4/1兩天推出愚人節限定飲料「一杯檸好」，看上去飲料透明無色，讓人以為只是一杯白開水，大口喝下才會發現是酸爽清香的無糖檸檬水。85℃更在4/1特別推出「一杯檸好」大杯買一送一，41元就能喝兩杯，不管是自己喝、整同事、或是整兩個同事，都很可以。



▲85℃ 愚人節飲料推薦 一杯檸好，4/1大杯買一送一 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



鬍子茶 愚人節飲料推薦 愚人滿杯

拿這杯整同事超有料！鬍子茶這次特別在愚人節推出超狂飲料「愚人滿杯」，一杯100元，飲料中加入滿滿配料，有可能喝得到珍珠、粉角、玉露凍、蜂蜜凍、奶凍和椰果，幾乎滿杯的配料讓人喝超飽，堪稱愚人節最有誠意整人飲料。



▲鬍子茶 愚人節飲料推薦 愚人滿杯 / 圖片來源：鬍子茶官方Threads、WalkerLand窩客島整理

再睡5分鐘 愚人節飲料推薦 牛肉麵奶蓋

再睡5分鐘這款「牛肉麵奶蓋」以再睡5分鐘廣受歡迎的棉被厚奶蓋作為基底，運用黃金比例調製出近乎一比一的牛肉湯風味，入口時帶有牛肉湯的鹹香，搭配手工製作的10公分Q彈粉條，模樣與口感都猶如真實牛肉麵，讓人忍不住好奇到底是飲料還是牛肉麵。更特別的是，這杯飲品還能選擇加上乾燥蔥花，瞬間還原一碗熱騰騰的牛肉麵視覺與氣味，搭配底部帶有焙火香氣的深焙烏龍，鹹香中帶有茶香，創造出截然不同的飲茶體驗。



全文介紹：阿滴你要確！愚人節再睡5分鐘 牛肉麵奶蓋，寵妹阿滴大推免費加麵。



▲愚人節再睡5分鐘推出 牛肉麵奶蓋4/1起於全台「再睡5分鐘」門市限時限量開賣 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理



清心福全 愚人節飲料推薦 珍桃氣

去年愚人節，清心福全以「珍珠白」，只有珍珠與冰水，帶來極簡卻爆笑的樂趣。今年清心福全更推出升級新品「珍桃氣」，外觀金黃帶泡沫，宛如啤酒，但真正入口卻是香甜水蜜桃與氣泡碰撞出的驚喜口感，為愚人節增添滿滿趣味。



全文介紹：愚人節飲料強勢回歸！清心福全珍桃氣新品開喝，偽裝啤酒挑戰愚人節話題。



▲清心福全愚人節飲料新品珍桃氣，偽裝啤酒的水蜜桃珍珠氣泡飲 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理

可不可愚人節飲料直白菜單

可不可的「直白菜單」居然是愚人節限定！可不可的「飲料品名」超複雜又難懂，常被粉絲笑稱「需要一張對照表才能看懂」。冷露、金蜜、水玉，種種怪名字真的讓人看不懂。這次可不可推出愚人節限定「直白菜單」，超好懂翻譯「檸檬紅茶、冬瓜茶、奶蓋鮮奶茶」，造福粉絲，也讓人大喊「一開始這樣不是很好嗎」。



▲可不可愚人節飲料直白菜單 / 圖片來源：可不可官方Threads、WalkerLand窩客島整理



馬祖新村 愚人節美食推薦 全麵糊車輪餅

愚人節就是要請客惡搞一下！一年一度可以搞笑惡搞朋友的愚人節又來了，各家甜點、飲料都紛紛推出超搞怪愚人節限定新品，讓大家在這天可以放肆的大玩特玩。這次「馬祖新村」加入戰局，推出幽默感滿滿的「盤仔套餐」，完全沒有餡料、只有麵粉的車輪餅，搭上只加蔗糖的糖水飲料，讓大家體驗「當盤仔」的樂趣，只在3/31、4/1限定，買來請朋友吃拍下他錯愕的瞬間。



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▲ 愚人節限定馬祖新村盤仔餅只有麵糊、沒有餡 / 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理

爭鮮 愚人節美食推薦 白飯便當、壽司盲盒

愚人節超狂壽司便當！爭鮮集團5大品牌同步推出愚人節限定活動，除了每年必玩的白飯便當「飯裡藏鮮」之外，這次更為壽司控推出超狂「巨無霸手卷」買大送小，還有愚人節限定「壽司盲盒」口味隨機出餐，讓壽司控揪團玩、送給朋友同事鬧一波。



全文介紹：愚人節壽司便當！爭鮮壽司愚人節巨無霸手卷壽司 白飯便當 壽司盲盒開抽。



▲MAGiC TOUCH愚人節限定推出壽司盲盒，壽司口味隨機出餐 / 爭鮮提供、WalkerLand窩客島整理

