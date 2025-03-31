愚人節飲料「鴨血粉粿凍飲」你敢不敢喝！超夯麻辣鍋「這一鍋」在愚人節預告推出超獵奇新品「鴨血粉粿飲」，火鍋店不務正業賣飲料，賣的還是愚人節鴨血飲料，在社群上掀起話題。此外，這一鍋旗下五品牌也同步四月推出「有4別怕 沒4更狂」優惠，涵蓋身分證優惠、快閃折扣與加碼贈禮等活動，最高主餐可享4折優惠，讓火鍋控不只搞怪、也能搶優惠。



▲這一鍋愚人節限定鴨血粉粿飲，這一鍋5大品牌愚人節推出有4別怕沒4更狂優惠下殺4折 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理



這一鍋在官方粉專預告愚人節限定的飲品「鴨血粉粿飲」，並且曖昧地寫下跨界菜單「應該會上市」，掀起網友熱烈討論，吸引粉絲們開玩笑詢問「辣度冰塊可以調嗎？我都喝小辣少冰」。這一鍋也預告本次新品飲品，將在4/1當天正式公開，也讓粉絲們期待。



▲這一鍋愚人節限定鴨血粉粿飲，4/1愚人節當日公布詳細資訊 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理

這一鍋 愚人節限定鴨血粉粿飲

除了獵奇飲品，這一鍋也集結旗下5大品牌，推出4月限定「有4別怕 沒4更狂」優惠活動。其中，這一鍋主打「身分證沒4」優惠，來店用餐可享全品項肉品8折。燒肉同話則推出四人同行，第二套套餐享44折。這一小鍋只要在每週四、指定時段11:44、12:44結帳，就可享有「4折快閃」驚喜價。叁加叁與韓啵則分別祭出加購優惠與滿額贈，讓人先揪團搶優惠。▲這一鍋愚人節優惠，這一鍋5大品牌愚人節推出有4別怕沒4更狂優惠，吃鍋下殺4折 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理▲這一鍋5大品牌 有4別怕沒4更狂優惠，燒肉四人同行，第二套套餐享44折 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理

飲品資訊公佈日期：2025/04/01

詳細飲品資訊依這一鍋官方公告為準。



這一鍋 愚人節限定優惠

活動期間： 4/1~4/27

活動方式： 出示這一鍋APP會員畫面，且身分證字號不含「4」，即可享全品項肉品 8 折優惠。



燒肉同話 愚人節限定優惠

活動期間： 4/1~4/24（週一至週四限定）

活動方式： 同行者中至少一人身分證字號不含「4」，來店用餐可享以下優惠：

三人（含）以下同行，消費任一套餐享 88 折

四人（含）以上同行，消費任一套餐，第二套套餐享 44 折（折扣套餐以價低者計）



這一小鍋 愚人節限定優惠

活動期間： 4/10、4/17、4/24（每週四限定）

活動方式：

指定時段結帳（11:44、12:44、13:44、14:44），並出示集團APP會員，即可享主餐 4 折優惠。

每個時段限 44 分~54 分內結帳，每時段最多 4 組，每組最多 4 人



叁加叁 愚人節限定優惠

活動期間： 4/1~4/30

活動方式： 點購經典主餐或精選套餐，加購 48 元加料任選 2 樣，即免費贈送豬肉 60g 或牛肉 60g（二選一，價值 68 元）。



韓啵 愚人節限定優惠

活動期間： 4/1~4/25（週一至週五限定，假日及國定假日不適用）

活動方式： 來店用餐消費滿 1200 元，追蹤韓啵 Instagram，上傳 IG 限動 @hanbo.koreancuisine 並打卡韓啵店點地標，可獲得「起司雪花炸雞」乙份（原價 148 元，每桌限招待乙份）。



以上優惠活動皆依各品牌公告為準。





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