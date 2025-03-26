難哄蛋糕全家開賣，再加碼推薦桃園迷你版難哄蛋糕！在Netflix開播就造成話題的「難哄」，堪稱今年必追的愛情神劇，劇中男主角桑延為女主角慶生製作的「難哄蛋糕」更是一亮相就掀起效仿話題。外型超像Jellycat蛋糕玩偶的難哄蛋糕，現在在全家能買到，讓全台甜點控陷入難哄熱潮中。此外，桃園藝文特區的Nakano甜點沙龍也不落人後，推出「迷你版難哄蛋糕」，甚至還有獨享款，一個人也能吃得開心。



▲ 難哄蛋糕全家開賣 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家這次超懂時下流行，直接在Threads上發文「等不到桑延沒關係，全家就是你的桑延」，宣布攜手花芙家推出《難哄》同款6吋蛋糕，3月24日和3月31日早上10點限時開賣。外型超還原，蛋糕體鬆軟綿密，搭配當季草莓和甜而不膩的鮮奶油，內餡則塞滿濃郁芋泥和布丁，每一口都是滿滿幸福感。團購價750元，4盒成圖，想吃的人記得提早鎖定時間，不然真的「難哄」自己。



▲ 全家難哄蛋糕3/31預購 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家難哄蛋糕預購

如果錯過全家的開賣時間，桃園藝文特區的Nakano甜點沙龍也有「難哄蛋糕」，而且還超貼心推出「小難哄」、「大難哄」，甚至還有迷你獨享版，想吃多少自己決定。店家特別選用法國鮮奶製作鮮奶油，香濃滑順又不甜膩，搭配當季新鮮草莓，每一口都是戀愛的感覺。店內環境溫馨舒服，適合找個午後好好享受甜點時光，也能外帶回家配劇，邊吃邊回味《難哄》的心動瞬間。▲ 難哄蛋糕桃園推薦 Nakano甜點沙龍 / 大海愛上藍天 提供▲ 桃園難哄蛋糕「Nakano甜點沙龍」有大中小尺寸可以選擇 / 大海愛上藍天 提供

開賣時間：3/24、3/31 早上10點

蛋糕規格：6吋「難哄蛋糕」

內餡口味：芋泥＋布丁＋草莓鮮奶油

價格：750元 / 盒（4盒成圖）

購買方式：洽全家門市店長



難哄蛋糕桃園推薦 Nakano甜點沙龍

地址：桃園市桃園區新埔六街40號

營業時間：11:00-19:00

提供尺寸：小難哄、大難哄、迷你版





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