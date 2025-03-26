全家甜點新品IG狂洗版！全家自有品牌「minimore甜點」以自營工廠、日本技術、經典再造和虛實銷售四大策略，成功打造台灣超商甜點王者的地位，讓全家甜點成為甜點控日常療癒的神隊友。這次，迎接minimore甜點三週年慶，特意推出7款全新甜點，包括話題開心果口味與日本熱銷布丁系列，並在4/1前祭出minimore甜點全系列任選兩件69折優惠，號召甜點控一起吃全家甜點歡慶。



▲全家甜點7大新品！布丁蛋糕 布丁塔20元加價就有，最強超商甜點必吃 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家minimore三週年甜點任選兩件69折 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家甜點minimore周年慶

全家甜點minimore以「甜點專家」之姿，不斷推陳出新，這次周年慶更帶來7款全新甜點。其中，「開心果貝殼夾心」選用濃郁開心果餡，搭配酥脆瑪德蓮，口感奢華細緻。日本全家人氣款「焦糖烤布蕾塔」，以酥脆塔皮、杏仁蛋糕為基底，放上整顆布丁並淋上焦糖，帶來甜蜜爆擊。另有「布丁夾心蛋糕」，將焦糖布丁夾入柔軟蛋糕，滿滿層次感讓人一試成主顧。▲全家minimore甜點新品首推日本全家熱賣「焦糖烤布蕾塔」/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理此外，minimore與「午冬5.TUNG」聯名推出「抹茶乳酪千層夾心」與「焙茶酥頂點心杯」都是一上架就被秒殺的甜點；「阿薩姆QQ蛋糕捲」結合麻糬與紅茶內餡，Q彈濃郁；「可可脆皮泡芙」則以黑可可外皮包裹絲滑內餡，巧克力控絕對不能錯過。▲全家minimore甜點新品「可可脆皮泡芙」會爆餡/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理今年全家更進一步搶攻母親節市場，FamiPort首度開賣minimore 8吋法式千層蛋糕與提拉米蘇千層蛋糕，為母親節獻上最甜蜜的選擇。除了自家甜點，FamiPort同步集結全台名店，像是紅葉蛋糕的黑森林與紅玉長條蛋糕、法朋烘焙坊的老奶奶檸檬蛋糕、BAC的茶韻鐵觀音蛋糕等，輕鬆在全家預購人氣蛋糕，直接宅配送到家。即日起至5月11日，於FamiPort預購，指定甜點可享2件95折、3件92折優惠，讓母親節更添儀式感。▲全家minimore甜點首次推出母親節蛋糕，8吋法式千層蛋糕先搶 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

優惠：

1、即日起至4月1日，minimore甜點 任選兩件69折。

2、購買Let’s Café中杯以上指定飲品，minimore甜點享半價優惠。



全家甜點新品

焦糖烤布蕾塔（3/26開賣）39元

布丁夾心蛋糕 59元

抹茶乳酪千層夾心 49元

午冬5.TUNG聯名 焙茶酥頂點心杯 49元

開心果貝殼夾心（3/26開賣）49元

阿薩姆QQ蛋糕塔 49元

可可脆皮泡芙 （3/26開賣）45元



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