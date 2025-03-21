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BAKERS gonna BAKE攜手人氣老店推出聯名甜點，獨家紅豆奶油司康三明治登場

紅豆 奶油 三明治 抹茶 more
2025-03-21 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：アイビーカンパニー株式会社
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特派員 Trish

特派員 Trish

東京知名司康專賣店「BAKERS gonna BAKE」與東京鯛魚燒三大名店之一的「鯛魚燒 わかば」跨界合作，推出多款使用正宗若葉紅豆餡的限定甜點，絕對是2025年春季甜點控必收藏的美食情報。

必吃亮點一：東京鯛魚燒名店紅豆餡×宇治抹茶奶油司康

這款「鯛魚燒若葉紅豆餡與宇治抹茶奶油司康」絕對是視覺與味蕾的雙重享受，最上層滿滿的若葉紅豆餡，搭配中間層的宇治抹茶奶油和酥脆司康，每一口都能嚐到紅豆與抹茶的完美融合。 
特別之處是紅豆餡與抹茶奶油間還灑上粗切胡桃增添口感，這款結合日式和洋式的司康絕對讓你驚豔，紅豆餡微鹹的口感更能襯托出抹茶的清香，非常適合台灣人愛吃鹹甜交織的口味喔。



 

必吃亮點二：紅豆奶油司康三明治

號稱連日本人都想要排隊品嚐的「紅豆奶油司康三明治」，將若葉獨家紅豆餡與法國頂級發酵奶油夾在酥脆司康中間，每口都是享受，這款在日本推出時就造成排隊熱潮的人氣商品，終於讓台灣饕客也能一嚐究竟。
別以為這只是普通的紅豆奶油，若葉的紅豆餡帶有獨特微鹹口感，吃起來層次豐富不膩口，搭配法國奶油的香氣，絕對讓你一吃就上癮。
 

 

必吃亮點三：紅豆抹茶拿鐵

除了司康，這次還推出了超好拍的「紅豆抹茶拿鐵」！底層是若葉招牌紅豆餡，上層是香醇宇治抹茶拿鐵，攪拌後就像喝著液態版和菓子！邊喝飲料邊吃司康，絕對是下午茶的最佳選擇。

 
 

這次聯名系列至5月13日期間限量供應，錯過就要等到下次啦，喜愛日式甜點的吃貨們絕對不能錯過這次機會，趕快揪姊妹淘、閨蜜一起去打卡品嚐。

 

BAKERS gonna BAKE 東京 禮物調色盤（ベイカーズ ゴナ ベイク 東京ギフトパレット）

地址：東京都千代田区丸の内 1-9-1東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内
營業時間：09：30～20：30；六日假09：00～20：30
公休日：依東京車站為主
 

BAKERS gonna BAKE Echika表參道（ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道）

地址：東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内
營業時間：10：00～21：00
公休日：依表參道車站為主

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