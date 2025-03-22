韓國甜點控必吃清單再加1！韓國人氣甜點the Truffle Bakery甜點店，再度現身台北晶華酒店，帶來兩款在韓國賣到翻的最新力作「可頌塔」和「吐司磚脆餅」。即日起一直到4/24，這兩款超人氣韓國甜點會在晶華酒店一樓的Regent Gift Shop限量販售，不用出國也能立刻品嚐韓國最新的甜點流行，甜點控的台北必吃甜點。



▲兩款在韓國賣到翻的最新力作「可頌塔」和「吐司磚脆餅」 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理



▲晶華推出可頌塔和吐司磚脆餅，聯手韓國人氣甜點the Truffle Bakery / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

這次登場的「可頌塔」一共有三種口味，每一款都很有個性。香草奶油口味是甜點界經典中的經典，加入了新鮮香草籽和香濃奶油，出爐後金黃酥香，光聞就讓人忍不住吞口水。黑松露口味走的是神祕奢華風，把竹炭粉揉進麵糰，出爐後刷上一層松露油，入口帶有獨特香氣，讓人一吃就停不下來。而最吸睛的莫過於那款紅紅亮亮的覆盆子口味，麵糰裡加了甜菜根製作，塔底先擠上覆盆子果醬，再填入特調乳酪醬，甜中帶酸、清爽不膩，據說是首爾本店銷量冠軍。三種口味每組共六入，一種兩個，售價880元，想試的人真的要手刀預訂。▲這次登場的「可頌塔」一共有三種口味，每一款都很有個性 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理此外，「吐司磚脆餅」的出現則更像是一個驚喜小巧思。the Truffle Bakery把招牌紙巾吐司切成方塊，經過特別的低溫烘烤處理，讓原本柔軟的吐司變得又香又脆，還分別淋上了肉桂糖漿和黑巧克力醬兩種口味，每一口都酥到會掉屑但你會心甘情願清光。這款零嘴用特製鐵桶包裝，不只適合自用，送禮也相當體面。兩桶一組，每桶約一百公克，價格同樣是880元。晶華這次還貼心推出了甜點綜合組合，讓選擇困難症的人也能一次滿足，內容包含三款可頌塔、奶油肉桂口味的吐司磚脆餅，再加上經典的紙巾吐司，每盒售價1180元，不論是下午茶搭配、辦公室分享、還是買來慰勞一下自己都超適合。購買方式除了可以直接到晶華酒店現場，也可以透過「晶華美食到你家」網站線上預購，宅在家也能輕鬆吃到韓國甜點。▲the Truffle Bakery把招牌紙巾吐司切成方塊，經過特別的低溫烘烤處理，讓原本柔軟的吐司變得又香又脆 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理晶華酒店表示，說到可頌塔為什麼這麼紅，不只是因為它長得好看而已，真正厲害的是那個手工塔皮。the Truffle Bakery的烘焙師會特別把塔皮邊緣折疊密封，這個做法不但讓成品看起來更立體，也能讓內餡烘烤時自然膨起來，不會被塔皮擠壓掉份量，內餡吃起來才會更滿足。外皮酥到掉屑，內餡滑到化開，口感對比強烈卻又超級搭，這就是可頌塔迷人之處。為了這次的快閃合作，韓國the Truffle Bakery還特別派出首爾旗艦店的專業烘焙團隊親自來台，與晶華酒店的團隊聯手製作，從食材挑選到烘焙時間都一一細細把關，就是希望台灣消費者能嚐到原汁原味的韓國甜點。晶華酒店董事總經理吳偉正表示，去年的紙巾吐司引發的熱潮令人難忘，這次順勢推出兩款新品，就是希望再度帶來驚喜。the Truffle Bakery創辦人李枝炯也說，台灣人對甜點的熱情讓他們很感動，因此這次更加用心，希望再次讓台灣朋友感受到來自首爾的美味心意。最後，如果你想搭配一點悠閒氛圍慢慢享用甜點，也可以到晶華酒店二樓的上庭酒廊來個下午茶體驗。從3/28到4/24，每日下午兩點到五點，推出限定版「The TRUFFLE BAKERY下午茶」，可以選擇三入可頌塔組或一組紙巾吐司，再搭配一杯精選咖啡或茶，每份680元，數量有限，售完為止。▲每日下午兩點到五點，推出限定版「The TRUFFLE BAKERY下午茶」 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

韓國人氣甜點the Truffle Bakery限定快閃

活動期間：即日起至 2025年4月24日止

販售地點：台北晶華酒店一樓 Regent Gift Shop（外帶櫃）

地址：台北市中山北路二段39巷3號



韓國可頌塔六入組（每種口味各兩個，共三種口味）

香草奶油可頌塔、黑松露可頌塔、覆盆子可頌塔

售價：880 元



吐司磚脆餅雙桶組（每桶約100公克，共兩種口味）

奶油肉桂口味、黑巧克力口味

售價：880 元



the Truffle Bakery限定甜點分享組合盒

可頌塔三入（隨機口味）、奶油肉桂吐司磚脆餅一桶、經典奶油紙巾吐司一個

售價：1,180 元



The TRUFFLE BAKERY下午茶

期間：2025 年 3 月 28 日 至 4 月 24 日

時間：每週一至週五 14：00－17：00（限量供應，售完為止）

地點：台北晶華酒店二樓 上庭酒廊

內容（二選一）

可頌塔三入組

經典奶油紙巾吐司一組＋搭配單杯精選咖啡或茶

售價：680 元／份



the Truffle Bakery訂購與預約方式

臨櫃購買

線上預購平台：晶華美食到你家

網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

