四月兒童節即將到來，君品酒店特別推出期間限定甜點「甜蜜探險號」，為親子家庭帶來別具儀式感的美食體驗。這款蛋糕不僅在外觀設計上充滿童趣，更以豐富的層次口感滿足大人與小朋友的味蕾，並巧妙融入互動驚喜，讓孩子們在享受美味的同時，也能感受探索的樂趣。



▲君品酒店 兒童節限定體驗活動「在台北遇見歐洲」藝術導覽 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理



君品酒店甜點主廚分享設計理念時表示，「甜蜜探險號」的靈感來自孩子們天馬行空的想像世界，希望透過繽紛色彩與層次豐富的甜點元素，營造童話般的歡樂氛圍。蛋糕選用巧克力戚風蛋糕作為基底，質地細緻濕潤，搭配法國肯迪亞天然香堤鮮奶油，入口即化，帶來滑順細膩的口感。內餡則結合新鮮香蕉與焦糖漿，讓天然果香與焦糖的濃郁甜美交織，搭配巧克力脆球，讓每一口都充滿驚喜與層次變化。



蛋糕外層以濃郁黑巧克力醬點綴，宛如流動的巧克力瀑布，搭配繽紛糖果與手工糖雕，打造出活潑童趣的視覺效果。而最具特色的幸運餅乾設計，讓孩子在品嚐蛋糕的同時，也能透過拆開餅乾獲得小驚喜，使這款蛋糕成為兒童節限定的歡樂體驗。



兒童節不再只是送玩具，更可以透過美食與互動創造珍貴回憶。「甜蜜探險號」不僅是一款美味甜點，更是一場寓教於樂的探險旅程，家長與孩子可以一同拆開幸運餅乾，發掘驚喜，讓兒童節增添更多親子互動的美好時光。



▲君品酒店 2025甜蜜探險號蛋糕（兒童節限定） / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了限定蛋糕外，君品酒店亦在4月4日至4月6日連假期間，推出「在台北遇見歐洲」兒童節限定藝術導覽及兒童桌遊活動，特別為國小以下孩童設計，帶領孩子們進入古堡般的空間，探索歐洲藝術世界，並透過互動體驗推廣永續旅遊理念。此外，館內亦將響應雲朗觀光集團的「LDC兒童永續書展」，舉辦兒童繪本說書活動，讓孩子們透過生動的故事啟發想像，並在心中播下永續發展的種子。▲君品酒店 兒童桌遊活動 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理



君品酒店 2025甜蜜探險號蛋糕（兒童節限定）

預購時間：即日起至4月4日

取貨時間：4月1日～4月4日

售價：1,480元／顆

亮點：蛋糕內藏幸運餅乾驚喜，部分餅乾附神秘禮物

數量有限，售完為止



君品酒店 兒童節限定體驗活動「在台北遇見歐洲」藝術導覽

活動期間：4月4日～4月6日

適合對象：國小以下兒童

內容：探索歐洲藝術世界，體驗永續旅遊理念

報名方式：採預約制



君品酒店 兒童桌遊活動

活動期間：4月4日～4月6日

適合對象：國小以下兒童

內容：透過遊戲增進親子互動與創意發想

報名方式：採預約制



君品酒店 LDC兒童永續書展 × 兒童繪本說書

活動期間：4月4日～4月6日

適合對象：親子家庭

內容：透過繪本故事引導孩子理解永續發展概念

地點：君品酒店館內

