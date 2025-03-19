上班前先喝杯CAMA波蜜聯名咖啡！只要是上班族就一定離不開CAMA咖啡，每天就靠一杯CAMA提神。這次，CAMA破天荒跨界和蔬果汁領導品牌「波蜜」聯名，推出意象不到的驚喜咖啡特調「百蜜蔬果冷萃」，結合冷萃咖啡與100%紫色蔬果汁的清爽風味，看似不搭、喝起來卻意外清爽順口的聯名咖啡，讓人喝一口就驚喜連連。開賣還推出10元折價嚐鮮價，和會員買六送一寄杯優惠，。







CAMA CAFE、波蜜聯名咖啡「百蜜蔬果冷萃」

新品「百蜜蔬果冷萃」攜手波蜜推出「一日蔬果咖」主題，讓上班族與通勤族也能在忙碌日常中，同時享受提神與補充蔬果營養的雙重好處。「百蜜蔬果冷萃」選用獲國際銀獎的百蜜花園咖啡豆，以冷萃方式展現甜李與荔枝蜜的獨特香氣，再加入波蜜100%紫色蔬果汁，完全不加糖，利用蔬果本身的甜味提升整體層次感，讓咖啡風味更顯甘醇滑順。全新「百蜜蔬果冷萃」於即日起開賣，4/2前可享有限時嚐鮮優惠，中杯現折10元。接著4/3~4/10，會員透過CAMA CAFE APP「寄杯領取」購買百蜜蔬果冷萃或百蜜花園系列飲品與咖啡豆，即享買六送一，趁優惠先寄杯。這波春季限定聯名，提供不一樣的清爽選擇給咖啡控，為大家帶來獨家限定清新活力。

售價：中杯99元、大杯109元、特大杯119元



CAMA CAFE、波蜜聯名優惠活動

1、即日起至4/2，門市購買「百蜜蔬果冷萃」享現折10元優惠。

2、4/3~4/10，APP寄杯購買指定商品享買六送一優惠。

