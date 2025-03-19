高雄下午茶甜點新寵兒！北京傳統點心「驢打滾」出沒高雄市場，由「不一樣的點心舖」手工製作，依時段分別在高雄路竹市場、高雄橋頭市場、高雄內惟市場以及台南崇德市場限量販售，每次出攤都吸引了大批人潮排隊購買，建議提前預定。



▲不一樣的點心舖販售手工限量北京傳統點心「驢打滾」/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲不一樣的點心舖排隊人潮踴躍，可見驢打滾深受歡迎/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

「驢打滾」是北京著名的宮廷小吃，因外形神似小驢在泥沙中翻滾的點心而得名。昔日也常見於台灣餐廳，現今已不多見；「不一樣的點心舖」每週一下午三點在高雄內惟市場開攤，現場可以直擊老闆桿皮、捲餡料、分切以及撒黃豆粉的過程。



▲現場可直擊不一樣的點心舖老闆製作驢打滾過程/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲不一樣的點心舖現做驢打滾，讓人深深感受到手作點心的魅力/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

「不一樣的點心舖」提供八種口味的驢打滾，每盒均一價80元。與傳統北京驢打滾相比，「不一樣的點心舖」的驢打滾皮厚且Q彈，內餡也進行了改良，更接近台灣麻糬的紅豆餡；不過要注意的是，綜合口味並非各種口味集一盒，而是將花生、芝麻、紅豆全部包在一起。

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▲不一樣的點心舖的紅豆驢打滾比較像台灣麻糬的紅豆餡/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲不一樣的點心舖的綜合口味是將花生、芝麻、紅豆全部包在一起/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

不一樣的點心舖出攤資訊

每週四 台南崇德市場 15:00開始

每週六 高雄路竹市場 09:00開始

每週日 高雄橋頭黃昏市場 15:00開始

每週一 高雄內惟黃昏市場 15:00開始