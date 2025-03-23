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吉伊卡哇×Tirol巧克力第三彈聯名，方形吉伊卡哇Tirol巧克力收藏罐開賣啦。

吉伊卡哇 巧克力 聯名 甜點 more
2025-03-23 10:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：チロルチョコ株式会社
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特派員 Trish

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喜愛日系零食與可愛角色的粉絲有福了，Tirol巧克力再度攜手人氣角色「吉伊卡哇」，推出第三彈聯名商品。這款限量版「吉伊卡哇Tirol巧克力罐」將於3月24日起在全國發售。去年的第二彈聯名獲得了廣大迴響，這次更是升級推出全新設計，絕對是2025年春季必收藏的日系零食。

吉伊卡哇×Tirol巧克力第三彈聯名療癒登場

吉伊卡哇×Tirol巧克力的聯名系列廣受好評，這次已經是第三彈！去年推出的第二彈聯名獲得了廣大迴響，這次帶著全新升級的設計回歸！ 


 

四種精美鐵罐包裝可愛登場

這次的「吉伊卡哇Tirol巧克力罐」外包裝採用了四種不同的設計，每一款都將Tirol巧克力的經典長銷包裝與吉伊卡哇的可愛角色完美結合。雖然外罐設計各不相同，但每一罐內都裝有相同的四種人氣口味，讓您無論選擇哪一款都能享受到完整的Tirol巧克力風味。

 

 

20種角色包裝隨機封入驚喜連連

打開精美鐵罐，內部的巧克力單片包裝更是精彩！全系列共有20種不同的角色設計包裝，採用隨機封入方式，每一罐都是一次充滿驚喜的開箱體驗。收集控們可以與朋友交換，挑戰收集全套角色！
 

 

四種經典口味滿足不同味蕾

內含的四種巧克力口味包括Tirol巧克力的生產量第一名的牛奶口味在內的人氣經典系列。每一款都有獨特的口感和風味，從香濃的牛奶巧克力到其他經典口味，一次滿足吃貨們的多重味蕾享受。 


 

長銷包裝與人氣角色的完美結合

「吉伊卡哇×Tirol巧克力」的聯名系列廣受好評，這次已經是第三彈！不同於前兩次主要展現吉伊卡哇世界觀的設計，這次聯名將Tirol經典長銷包裝與吉伊卡哇角色完美融合，創造出全新的視覺體驗。這種創新的設計理念，讓粉絲們能同時感受到兩個品牌的魅力。
 



 

ちいかわ ちろるちょこ缶

發售日：2025年3月24日
售價：648日圓
官方網站
 

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