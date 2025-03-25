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沖繩冰淇淋之王！BLUE SEAL國際通店，超過30種口味任你挑，推薦海鹽霜淇淋。

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2025-03-25 11:04:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

沖繩必吃冰淇淋！「BLUE SEAL」成立超過70年，在沖繩和日本本島皆擁有數家分店，包含觀光客必去的國際通上也有分店；「BLUE SEAL」冰淇淋口味豐富，初來乍到推薦從最經典的海鹽霜淇淋嘗試。不過，沖繩的太陽無比熱情，務必把握黃金時間品嚐。

▲沖繩必吃冰淇淋BLUE SEAL，超過70年的老字號沖繩美食/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲BLUE SEAL在國際通上也有分店，洋溢美式氛圍/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「BLUE SEAL」是沖繩代表性冰淇淋品牌，口味高達三十多種，價格親民。若不知從何選起，也能請店員協助試吃幾款再決定。其中，「BLUE SEAL」部分口味結合沖繩當地食材，如：紅芋、沖繩香檸雪酪、沖繩海鹽等，每款口味都各有擁護者。

▲BLUE SEAL口味豐富多元，部分結合沖繩當地食材/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲BLUE SEAL可以選擇杯裝或餅乾，脆皮餅乾需加50日圓/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

和絕大多數冰淇淋一樣，「BLUE SEAL」也能杯裝和餅乾二擇一，選擇鬆餅甜筒則需另加50日圓；貼心的是，「BLUE SEAL」店員將會冰淇淋放在專屬架子上，方便客人拍照和取用。海鹽霜淇淋不會甜膩，並且感受得到突出的海鹽鹹味，儼然是沖繩消暑聖品！

推薦閱讀：鹿兒島排隊美食推薦！天文館通必吃蜂樂饅頭，70年日式車輪餅專賣店。

▲BLUE SEAL的海鹽霜淇淋廣受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲BLUE SEAL不只賣冰淇淋，還有賣周邊商品/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

BLUE SEAL店家資訊

地址：沖縄県那覇市牧志１丁目２−32
電話：+81 98-867-1450

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place沖縄県那覇市牧志１丁目２−32
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