日本超夯雪糕「Niseko新雪口」這次在台灣全新推出「幸福杯」冰品，把經典雪糕變成杯裝造型，讓粉絲在台灣也能品味北海道的濃醇奶香。本次新品包含「牛奶巧酥幸福杯」與「厚奶奶酥幸福杯」，特別採用北海道十勝乳源，搭配黑巧酥餅乾與濃厚奶香，帶來層次豐富的口感，讓冰品控搶在夏天就開吃。



▲Niseko新雪口新冰品，杯裝版雪糕強勢開賣 / Niseko提供、WalkerLand窩客島整理



▲Niseko新雪口新冰品，使用北海道十勝乳源 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

Niseko新雪口新冰品

Niseko新雪口這次帶來全新「幸福杯」，一改雪糕造型，特別為台灣粉絲們打造方形寬口設計，讓粉絲能夠慢慢享用濃郁冰品。新品「牛奶巧酥幸福杯」結合北海道十勝乳源與黑巧酥餅乾，帶來濃郁與酥脆的雙重享受。另一款「厚奶奶酥幸福杯」則以厚實奶香搭配香脆奶酥，滿足喜愛濃郁奶香的粉絲。全新升級的獨享杯裝設計，方便攜帶、也讓人讓人方便隨時隨地開吃。▲Niseko新雪口新品，牛奶巧酥幸福杯與厚奶奶酥幸福杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝同時，Niseko近期也推出新品「香草可可雪派、生巧克力雪派」，酥脆外皮加上療癒冰淇淋夾心超奢華。除了新品登場，Niseko新雪口也同步公開品牌全新中文名稱「新雪口」，名稱靈感來自世界級滑雪勝地北海道新雪谷，呼應乳雪糕如粉雪般綿密的口感。品牌更特別推出「雪口舞」活動，以輕快簡單的舞步，詮釋品嚐幸福杯後的愉悅心情，即日起至4/25，只要拍攝「雪口舞」挑戰影片，還有機會抽萬元禮券。▲Niseko新雪口新品，香草可可雪派、生巧克力雪派 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

新品資訊：牛奶巧酥幸福杯、厚奶奶酥幸福杯

販售通路：全聯、家樂福、愛買、唐吉訶德、全家、7-ELEVEN、萊爾富（實際供應依門市現場為準）



在Niseko新雪口新冰品之外 冰淇淋控也要鎖定冰淇淋新品