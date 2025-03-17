東區開心果Gelato新口袋名單！近期開心果、義大利Gelato冰淇淋是甜點控的兩大話題，這次台灣在地的炸冰淇淋品牌「凍心」，特別在台北東區打造全新「凍心Gelato職人旗艦店」，提供全新義大利經典Gelato、 並且把Gelato製成升級版炸吐司冰淇淋，還有超療癒口味開心果Gelato，讓甜點控通通先衝嚐鮮。



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▲東區開心果Gelato新開店，凍心Gelato職人冰淇淋旗艦概念店 / 凍心Gelato提供、WalkerLand窩客島整理



▲凍心Gelato職人冰淇淋旗艦概念店插旗東區 / 凍心Gelato提供、WalkerLand窩客島整理

凍心 Gelato 職人冰淇淋旗艦概念店

凍心Gelato職人旗艦店與其他分店最大不同的是，主打義大利經典Gelato，其中更包含話題爆表的口味「開心果Gelato」，選用義大利布隆特產地直送的開心果，主打濃郁堅果香氣、細緻口感，讓開心果控一定要挑戰。領一款限定口味「埔里玫瑰Gelato」則結合台灣本土特色，使用埔里山形玫瑰花瓣熬煮成果醬製成，香氣自然、不過甜膩，粉嫩色澤更是完全無色素，是充滿少女心的限定口味。▲凍心Gelato職人冰淇淋旗艦概念店，主打新品開心果Gelato、埔里玫瑰Gelato / 凍心Gelato提供、WalkerLand窩客島整理▲凍心Gelato職人冰淇淋旗艦概念店，埔里玫瑰Gelato / 凍心Gelato提供、WalkerLand窩客島整理此外，在本次旗艦店，凍心把經典炸吐司冰淇淋升級為「冰火Gelato」，在外皮麵包、在內餡冰淇淋都升級。麵包體選用黃金比例普萊姆麵粉，手工塑形、發酵後現炸15秒，打造外酥內Q口感，搭配義式Gelato，提供「香草之心、濃情可可脆脆、一抹綠、大湖草莓優格」四款口味選擇。▲凍心Gelato職人冰淇淋旗艦概念店，經典炸吐司冰淇淋升級為冰火Gelato / 凍心Gelato提供、WalkerLand窩客島整理配合全新門市開幕，凍心Gelato職人旗艦店在3/15-3/31期間推出「Gelato 任選三球199元」限定優惠，並且消費滿199元即贈送精美杯墊乙個，還有冰火Gelato、果醬等85折起優惠，冰淇淋控趁優惠先衝東區約吃冰、吃炸冰淇淋。▲凍心Gelato職人冰淇淋旗艦概念店開幕優惠Gelato 任選三球199元 / 凍心Gelato提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台北市大安區大安路一段42號



凍心 Gelato 職人冰淇淋旗艦概念店 開幕優惠

優惠期間：3/15～3/31

優惠內容：

1、Gelato 任選三球199元 (原價230元)

2、消費滿199元即贈送精美杯墊乙個（不挑款）

3、冰火Gelato、果醬等 85折起