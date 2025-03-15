飲料控的必喝口袋名單「大茗」，經典的酪梨奶蓋式招牌必喝的特色，這次大茗與旅禾泡芙聯手，把酪梨奶蓋作為主角，推出全新「酪梨奶蓋泡芙」限定甜點。更狂的是，即日起只要在Uber Eats下單任一杯大茗飲料，就免費送你一顆「酪梨奶蓋泡芙」，甜點控、飲料控、酪梨控通通都嗨了。



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▲大茗酪梨奶蓋泡芙，大茗聯手旅禾泡芙在Uber Eats買飲料就送酪梨奶蓋泡芙 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲大茗酪梨奶蓋泡芙，Uber Eats買大茗飲料就送酪梨奶蓋泡芙 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

大茗酪梨奶蓋泡芙

大茗這次特別與旅禾泡芙聯手，推出「酪梨奶蓋泡芙」把經典酪梨奶蓋變成冰淇淋泡芙內餡，其中也還原奶蓋的鹹甜風味，外皮則選用旅禾泡芙的招牌菠蘿酥皮，打造酥脆口感、濃郁內餡的雙重享受，讓熱愛酪梨奶蓋的粉絲，這次可以直接大口大口品嚐酪梨奶蓋。▲大茗聯手旅禾泡芙，把酪梨奶蓋變成酪梨奶蓋泡芙 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲大茗超人氣酪梨奶蓋變身成新甜點酪梨奶蓋泡芙 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次新品「酪梨奶蓋泡芙」在全台大茗門市、Uber Eats同步登場，並且在3/12-3/25期間，只要在Uber Eats買大茗滿額35元，就免費送一顆「酪梨奶蓋泡芙」，等於買一杯飲料就能免費吃泡芙。除此之外，Uber One用戶還能額外獲得限定保冷袋，限量送完為止，飲料控手刀點起來。▲大茗酪梨奶蓋泡芙，於大茗門市以及Uber Eats限量開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲大茗酪梨奶蓋泡芙，Uber Eats買大茗飲料滿額35元就送酪梨奶蓋泡芙 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：即日起上市

販售通路：大茗門市、Uber Eats

售價：55元/顆



大茗酪梨奶蓋泡芙 Uber Eats優惠活動

活動平台：Uber Eats

活動期間：2025/03/12-03/25

活動方式：

Uber Eats單筆消費滿35元贈送酪梨奶蓋泡芙一顆，恕不累計。

Uber One用戶加碼贈送限定保冷袋一個，恕不累計。