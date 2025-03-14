張家檸檬綠茶喝起來！TOYZ創辦的手搖品牌「拾汣茶屋」超會跟時事、超會製造話題，也超會玩諧音梗，這次再跟緊近期Youtuber界的最熱話題，眾量級Andy老師與家寧的爭議，自即日起推出限定新品「張家檸檬綠茶」。拾汣茶屋不只在品名上大玩諧音梗，更連產品介紹都與本次事件互相呼應，堪稱最強「吃瓜系飲料」。



推薦閱讀：奶茶控喝UG買一送一！UG新品哈瓜奶茶開喝，免費送限量告五人CD吊飾。



▲拾汣茶屋新品張家檸檬綠茶，巧妙呼應了近期Youtuber界的最熱話題眾量級Andy與家寧 / 圖片來源：拾汣茶屋官方Threads、WalkerLand窩客島整理



拾汣茶屋這次帶著粉絲一起喝飲料吃瓜，新品「張家檸檬綠茶」使用檸檬原汁搭配精選綠茶，不只在命名大玩諧音梗。拾汣茶屋更在新品介紹上寫下「新鮮檸檬原汁含量25%（的一半）、10年經驗用心設計」以及「限量55,000杯」等細節，巧妙呼應了近期在Youtuber界的最熱話題。



▲拾汣茶屋新品張家檸檬綠茶，諧音梗新品吃瓜系飲料 / 圖片來源：拾汣茶屋官方Threads、WalkerLand窩客島整理

拾汣茶屋 張家檸檬綠茶

拾汣茶屋一直以來都把爭議話題的人名變成手搖飲料品名，增添話題，如先前曾推出「超PINEAPPLE冰茶、中焙生乳紅茶、橙芝汗、愛荔殺殺」都把充滿話題的Youtuber設計成飲料，這次再增添「張家檸檬綠茶」限量供應，堪稱Youtube吃瓜話題必喝飲料系列。本次新品開賣，也讓許多網友在Threads上再掀一波討論話題。▲拾汣茶屋常以Youtuber名字作為飲料靈感，新品張家檸檬綠茶 / WalkerLand窩客島整理提供

開賣日期：2025/03/15，限量售完為止

售價：55元

注意事項：全台限量55000杯

圖片來源：拾汣茶屋官方Threads