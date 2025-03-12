要不要喝哈密瓜！讓飲料控排隊也要喝的手搖杯夯店UG，這次特別攜手樂團「告五人」，推出限定飲料新品「哈瓜奶茶」，除了在3/15起可以喝到新品之外，這次UG也推出告五人粉絲專屬組合包、送超可愛迷你CD吊飾，還有3/15一日限定新會員飲料買一送一，立刻被圈粉喝一波。



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▲UG聯名告五人推出新品哈瓜奶茶，搭配告五人杯、告五人袋、告五人周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲UG聯名告五人新品哈瓜奶茶，3/15起正式開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

UG X 告五人 新品哈瓜奶茶

UG這次聯名告五人，以經典歌曲「你要不要吃哈密瓜」作為靈感，推出全新飲料「哈瓜奶茶」。其中特別使用UG超人氣的三窨十五茉UG奶茶作為基底，搭配濃郁的哈密瓜果香。配合新品上市，自3/15起UG的中杯飲料杯上同步換上告五人主題杯，讓粉絲們拍照打卡。▲UG聯名告五人新品哈瓜奶茶，哈密瓜加經典三窨十五茉UG奶茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲UG聯名告五人新品哈瓜奶茶，新品搭配專屬聯名杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果是告五人粉絲，這次喝新品也要先搶「哈瓜宇宙包」限定組合，每組包含2杯新品哈瓜奶茶、一個告五人限定保冷袋，還有一個限量版「告五人迷你CD」造型的NFC吊飾。其中，吊飾還原了CD盒細節，盒子可以打開、光碟片也可以取出，並且只要用手機感應CD盒，就會打開指定的告五人歌曲，包含超人氣「愛人錯過、帶你飛、你要不要吃哈密瓜」共3首隨機出貨，更增添周邊小巧思。▲UG聯名告五人新品哈瓜奶茶，哈瓜宇宙包2杯組合送提袋與造型的NFC吊飾 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲UG聯名告五人新品哈瓜奶茶，吊飾NFC功能可開啟告五人熱門歌曲 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除此之外，UG更為了滿足粉絲推出演場會門票抽獎活動，在3/15至4/8期間，UG會員購買哈瓜系列飲品，即可參與週週抽告五人世運演唱會門票活動，每週抽兩次。如果想要喝UG喝得更省錢，在3/15當天加入UG會禮可享指定飲品買一送一，無論是飲料控、告五人鐵粉，都很有理由喝一波。▲UG聯名告五人新品哈瓜奶茶，買新品抽告五人演唱會門票 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲UG優惠活動，3/15新會員可享指定新品買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/03/15

售價：$75 (M)



UG X 告五人 新品組合「哈瓜宇宙包」

上市日期：2025/03/15

售價：$199 / 組

組合內容：2杯哈瓜奶茶(M)、告五人雙杯提袋，告五人限量NFC CD吊飾（吊飾限量贈送，送完為止）。



UG X 告五人 演唱會抽獎活動

活動期間：2025/3/15(六) ~ 4/8(二)，每周三抽獎。

活動方式：凡購買一杯哈瓜奶茶(M)或是一組哈瓜宇宙包，即享告五人門票抽獎資格。外送平台不適用此活動。