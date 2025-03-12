小七也吃得到鬍子爺爺beard papa’s！這次COLD STONE與beard papa’s共同聯手，推出限定新品「香草卡士達冰銅燒」，將泡芙專家的卡士達內餡結合Q彈銅鑼燒，在小七開賣。同時，COLD STONE還有療癒系甜點「酷聖石焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾」同步上市，3/17起正式開賣，買新品還有機會抽COLD STONE買一送一。



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▲COLD STONE x beard papa’s香草卡士達冰銅燒7-11開賣 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理



COLD STONE這次攜手日本人氣泡芙品牌beard papa’s，打造全新「香草卡士達冰銅燒」，特製卡士達餡、加入天然香草籽、搭配Q彈的銅鑼燒餅皮，讓香氣、口感都更豐富。另一款是COLD STONE新品「酷聖石焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾」外層是酥脆的奶油餅乾，夾心則是濃郁的烤布蕾冰淇淋，再加上焦糖雪酪點綴，讓人吃得到微苦焦糖、蛋香奶香的多層次口感，甜而不膩。



▲COLD STONE x beard papa’s香草卡士達冰銅燒7-11開賣 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理

COLD STONE x beard papa’s香草卡士達冰銅燒

配合新品上市，3/19至5/13於7-ELEVEN購買酷聖石「香草卡士達冰銅燒」、「焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾」或任一酷聖石包裝冰品，可參加LINE發票登錄抽獎，有機會獲得beard papa’s聯名零食、酷聖石冰淇淋買一送一券或小杯經典冰淇淋兌換券。4/2至4/15期間，7-ELEVEN推出酷聖石包裝冰品任選兩件8折優惠，衝你家樓下小七就能開吃。▲COLD STONE新品焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾，7-11開賣 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/03/17

販售通路：7-ELEVEN

售價：$89元

酷聖石焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾

上市日期：2025/03/17

販售通路：7-ELEVEN

售價：$89



7-ELEVEN酷聖石包裝冰品優惠活動

1、發票登錄抽驚喜好禮

活動期間：2025年3月19日~2025年5月13日

活動內容：

於7-ELEVEN購買任一酷聖石包裝冰品，即可參加酷聖石LINE官方帳號發票登錄抽驚喜好禮，乙張發票限登錄乙次(購買兩件冰品於同一張發票仍只能登記參加乙次抽獎)。



活動獎項：

beard papa’s x孔雀捲心餅(卡士達風味)

COLD STONE冰淇淋買一送一券

COLD STONE小杯經典冰淇淋+原味脆餅兌換券



2、春日吃冰趣

活動期間：2025年4月2日~2025年4月15日

活動內容：至全台7-ELEVEN任選兩件酷聖石包裝冰品享8折優惠。