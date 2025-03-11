草莓控要吃！麥當勞草莓季這次在3/12起正式登場，帶來全新草莓甜點、草莓飲品，一次滿足草莓控。這次麥當勞新推出「草莓脆可可冰炫風」以及新飲品「草莓氣泡飲」，此外還有人氣回歸的「草莓優格雙餡派」，通通在3/12起同步開賣，草莓控一定要衝。



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▲麥當勞草莓季3款新品，草莓脆可可冰炫風、草莓氣泡飲、草莓優格雙餡派 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



今年麥當勞草莓季帶來全新「草莓脆可可冰炫風」，此用濃郁的冰淇淋融合新鮮草莓熬煮的果醬，搭配奶香濃郁的冰淇淋，再加上巧克力威化脆片，增添酥脆咬感以及酸甜層次。此外，超人氣甜點「草莓優格雙餡派」也同步回歸，使用經典的酥脆外皮包裹酸甜草莓果醬與濃郁優格，草莓甜控開吃。



▲麥當勞草莓季甜點，草莓脆可可冰炫風 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

麥當勞草莓系列

除了甜點，這次麥當勞還推出全新「草莓氣泡飲」，以雪碧搭配新鮮草莓果醬，酸甜清爽，ㄊ不含人工色素及香料，喝起來更天然、更順口。麥當勞表示，這次草莓系列3款新品，同步在3/12起同步推出，草莓控要準時朝聖麥當勞草莓甜點、草莓飲料。▲麥當勞草莓季飲品，草莓氣泡飲3/12起回歸 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理▲麥當勞草莓季3款新品3/12起回歸 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/3/12起開賣，數量有限、售完為止。

售價：

草莓脆可可冰炫風：單點69元。

草莓優格雙餡派：單點50元。

草莓氣泡飲：單點43元。