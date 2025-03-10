台南的甜點不會讓人失望！超夯台南甜點「紅磚布丁」這次為了慶祝35週年，打造全新安平門市，不僅以精品風格打造最潮甜點店，更開賣台南限定新品「絲柔布丁」還有超療癒「北海道焦糖布丁霜淇淋」，讓甜點控衝台南都要吃起來。



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▲紅磚布丁台南安平店升級開幕，紅磚布丁35週年限定新品布丁與霜淇淋 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理



▲紅磚布丁台南安平店升級開幕，紅磚布丁35週年限定新品必吃推薦 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理

紅磚布丁 台南安平店

紅磚布丁是許多人到台南必吃的甜點、必買伴手禮，就連到台北快閃也讓粉絲買爆。這次紅磚布丁為了慶祝35週年，打造全新、升級版安平門市，外觀融合紅磚與金屬格柵，象徵品牌歷史與現代極簡風格交融。，內部空間則採用不鏽鋼、溫潤紅磚與光膜燈，還有全新設計的禮盒「布丁多寶閣」，以青花瓷藍與黃袍鑲金色調設計，將布丁伴手禮更升級，讓人拍照打卡拍不停。▲紅磚布丁台南安平店升級開幕，紅磚布丁安平店門市亮點必拍 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理▲紅磚布丁台南安平店升級開幕，紅磚布丁35週年限定布丁禮盒 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理為歡慶新門市開幕，紅磚布丁特別推出兩款安平門市限定新品，其中「絲柔布丁」只在台南限定販售，則歷時千日研發，特別使用採用北海道鮮乳與新鮮雞蛋製作，打造如絲般滑順的口感，搭配黑陶器皿與金絲圖騰，打造宮廷級的超高質感。除此之外，本季也有限定口味「巧克力寒天布丁、摩卡烤布丁」，讓巧克力控吃得到滑嫩、濃郁綿密兩種不同口感享受。▲紅磚布丁台南安平店升級開幕，紅磚布丁35週年限定新品絲柔布丁 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理▲紅磚布丁台南安平店升級開幕，季節限定巧克力寒天布丁、摩卡烤布丁開賣 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理除了精緻布丁，紅磚布丁在新門市更推出全新「北海道焦糖布丁霜淇淋」，讓粉絲們一定要朝聖。這款霜淇淋選用北海道四葉乳源、搭配紅磚布丁經典的手熬焦糖，強調濃郁奶香與苦甜焦糖層次，此外更搭配雲朵造型，讓人朝聖時一定要開吃。▲紅磚布丁台南安平店升級開幕，紅磚布丁35週年限定新品北海道焦糖布丁霜淇淋 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理▲紅磚布丁35週年限定新品新門市必衝 / 紅磚布丁提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台南市安平區安平路168號

門市電話：06-2238028