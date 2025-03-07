義美神級甜點，要搶到都要看運氣！近期在社群爆紅的義美甜點，不是新品，而是已經販售多年、卻是隱藏版的高CP值好物「蛋糕頭、尾及邊料」，把蜂蜜蛋糕的頭尾集結成一份「邊邊蛋糕」，不只售價更划算、也更有香氣，成為許多甜點控粉絲瘋搶的新歡。



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▲被甜點控譽為神級甜點，義美「蛋糕頭、尾及邊料」甜點控狂推 / 圖片來源：義美食品官方粉絲團



▲甜點控譽為神級甜點，義美「蛋糕頭、尾及邊料」常賣到沒貨 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

義美「蛋糕頭、尾及邊料」

許多人吃吐司喜歡吐司邊、吃蛋糕喜歡蛋糕邊，比起中央柔軟的部分，邊邊角角就是多了一些口感與香氣。義美在製作長條形「蜂蜜蛋糕」時，就會把蛋糕的頭尾邊邊集結起來，以「蛋糕頭、尾及邊料」的包裝進行販售，一方面是不浪費食材，也滿足了喜歡吃蛋糕邊的粉絲。此外，蛋糕邊一袋70元、會員價67元，比起完整的蛋糕一條100元、蛋糕禮盒181元，也是CP值很高。▲義美「蛋糕頭、尾及邊料」為蜂蜜蛋糕的頭尾邊邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝近期因為受到甜點控狂推，讓義美「蛋糕頭、尾及邊料」成為社群熱搜話題，許多「邊邊控」更是衝到義美門市朝聖。但因為是製作蜂蜜蛋糕的邊料，每日供應狀況不固定，要買到真的要靠運氣，粉絲們也可以先致電門市確認架上存貨狀況，以免撲空。▲義美「蛋糕頭、尾及邊料」甜點控狂推，供貨情形建議致電門市確認 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

售價：門市價70元、會員價67元

注意事項：供貨情形不固定，建議先致電門市詢問。