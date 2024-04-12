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（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、餡鬆軟、帶點微甜超可口！董記鍋貼菜單

2024-04-12 19:39:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：102
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1498篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：董記水煎包、鍋貼專賣店
phone02-02 2958 8238
place新北市板橋區館前東路51號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

董記水煎包鍋貼是我近期吃到最好吃的鍋貼，我目前最愛的鍋貼還有內湖好餃子士林及品 、董記鍋貼

這三家都符合好吃鍋貼的標準，內餡濕潤用料實在、不會過於油膩，口中充滿鹹中帶甜的滋味～

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

董記水煎包鍋貼店員聽口音應該是中國人士，我對中國人的刻板印象，都是很會有麵食

果然當日現桿的麵皮特別好吃，外皮特別有咬勁，而且麵皮特別新鮮，不會像有的店家麵皮都有點酸酸的

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

董記水煎包一顆顆相當飽滿，白白胖胖，底層的脆皮卡滋卡滋，只賣煎包、鍋貼、酸辣湯、豆漿，簡單的品項就擁有超多粉絲

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

鍋貼 5元/個 13個60元

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

鍋貼帶點焦焦的，外皮特別有咬勁，一咬下就感受到麵粉香，內餡濕潤有湯汁，吃起來不會有豬肉腥味，帶有蔬菜的淡淡甜度

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

醬料則是有醬油、辣油、辣椒醬選擇，吃原味其實就很好吃，加點辣椒可以提升香氣，讓鍋貼吃起來更涮嘴~

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

董記水煎包鍋貼不能少了湯品、飲品搭配，豆漿香濃順口，冰冰涼涼，搭配鍋貼一起享用挺不賴的！

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

豆漿淡淡的甜度，味道不會過甜，補充蛋白質的好選擇，來吃鍋貼別忘了配個豆漿或酸辣湯喔

（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、

💭店家資訊 董記水煎包鍋貼
🏠地址: 新北市板橋區館前東路51號
🚌交通: 捷運府中站5分鐘
☎️電話: (02)2958-8238
⏰時間: 1030-2030
😪公休: 無休
💰消費: 現金
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬官網: https://reurl.cc/0vgXzk
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406888781
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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