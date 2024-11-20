【新北食記】阿益魯肉飯

魯肉飯一碗只賣15元？你沒有看錯，在板橋裕民街真的有如此佛心的價格，阿益魯肉飯的滷肉飯早期只賣10元，後來才調漲至現在的15元，但價格還是超級便宜，本來以為這間店只是價格便宜所以對口味沒有抱太多希望，沒想到滷汁意外的讓我驚豔，難怪用餐時段總是滿滿的人潮，與56巷湯包同為裕民街最熱門的美食！

開車前往可停附近的新埔國小地下停車場或四維公園地下停車場步行約5分鐘，一小時30元。

▲阿益魯肉飯一間小小的店被滿滿的人潮包圍，門口擺放了各式小便當菜，直接跟店員口頭點餐付錢。

▲店內用餐空間寬闊明亮，雖然是簡單陳舊的擺設，但意外的是完全沒有小吃店的油膩感，當天抵達很幸運內用座位還很多，本地人大多都是外帶。

▲阿義魯肉飯菜單：飯類有大小碗之分，小碗只限內用，其他還有麵類、米粉、湯類和各式小菜、便當菜可選，價格都不超過50元。

▲魯肉飯(小)15元：白飯粒粒分明有Q度，滷肉的瘦肉和肥肉各半，瘦肉的部分沒有乾柴感，肥肉散發著油脂香氣，滷肉份量給得很多並加入洋蔥提味，重點是滷汁也極為入味，有類似鬍鬚張的香氣，會讓人越吃越開胃，不敢相信15元的魯肉飯有這樣的品質！

▲滷白菜 25元：滷白菜燉得非常軟爛，用嘴唇抿一下就能咬斷，有保留白菜的香甜和爽口，吃起來沒有油膩感。

▲滷豆腐 20元(兩份)：豆腐雖然一份才10元但給得非常大塊，豆腐質地綿密，配上油膏和滷汁還蠻入味的。

▲滷蛋 30元(兩份)：滷蛋一顆15元就屬市場正常價格，滷汁有完全滷透蛋內，鹹香的口感搭配滑嫩的蛋黃就是完美，永遠是魯肉飯的好朋友阿！

雞蛋糕短評：這裡的價格低到讓人懷疑是不是眼花，滷肉飯小碗才15元超級便宜，重點是醬汁也非常入味，滷蛋和白菜滷也非常有水準，這間絕對是在地人的日常小吃！



用餐環境★★★

餐點★★★★☆

服務★★★

CP值★★★★★



【阿益魯肉飯美食資訊】

地址：新北市板橋區裕民街64號

電話：0222563475

官網：無

營業時間：11:00–20:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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