【新北食記】耕心園茶飲店

耕心園是板橋裕民街最熱門的飲料店，剛抵達門口就看到滿滿的等候人潮，他們的飲料大杯只賣15元，絕對是板橋最便宜的飲料店之一，價格便宜外還能維持品質，難怪還能在飲料店如此飽和的市場殺出一條血路。

開車前往可停附近的新埔國小地下停車場或四維公園地下停車場步行約5分鐘，一小時30元。

▲仙草凍奶茶、蜂蜜蘆薈、珍珠奶茶、布丁奶茶和青蛙下蛋分別是店內最熱銷的品項，這些有加料的飲料只賣25元還是非常便宜阿！

▲耕心園茶飲店菜單：飲料有中、大和特大三種尺寸，甜度和冰箱都可調整。

▲我們這次買了珍珠奶茶(大) 25元和蜂蜜蘆薈(大)25元，真不敢相信這種大杯的才25元！

▲蜂蜜蘆薈：喝起來有淡淡的蜂蜜清香，還能喝到蘆薈的果肉，果肉給得蠻多的，喝起來清爽沒有負擔。

▲珍珠奶茶：茶味和奶味都偏淡，珍珠偏軟沒有甚麼口感，喝的就是CP值。

雞蛋糕短評：這間裕民街最熱門的飲料店，常常有排隊人潮，當天點了珍珠奶茶和蜂蜜蘆薈，飲料整體口味都偏淡，珍珠太軟沒有口感，但價格非常便宜，珍奶大杯的才25元，CP值非常高！



用餐環境

餐點★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★★



【耕心園茶飲店美食資訊】

地址：新北市板橋區裕民街49號

電話：0222515186

官網：無

營業時間：10:00–00:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團