飲料控必喝的飲料新品優惠！4月起多間手搖杯品牌推出新品，搶攻飲料話題，窩客島整理最新4月份3間飲料新品話題，可不可推出無咖啡因蕎麥榖物飲料、清心福全聯名三麗鷗男團HAPIDANBUI、大苑子週年慶推出愛文芒果冰棒，飲料控粉絲通通要朝聖。



▲4月飲料新品快訊，可不可無咖啡因蕎麥、清心福全聯名三麗鷗、大苑子愛文芒果冰棒 / WalkerLand窩客島整理提供



可不可飲料新品：輕纖穀奈系列

可不可熟成紅茶帶來全新無咖啡因飲料「穀奈系列」，讓飲料控隨時都能享受茶香、也不怕睡不著。可不可特別選用蕎麥、玄米、黑豆與國寶茶，打造療癒穀物茶，命名為「穀奈系列」延續可不可的一貫的神秘命名風格。新品包含純茶「輕纖穀奈茶」、奶茶「穀奈歐蕾」，以及冬瓜「穀奈冷露」，在4/7起同步開賣。



▲可不可飲料新品推薦，輕纖穀奈系列無咖啡因飲料 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理

清心福全飲料新品：三麗鷗男團聯名系列

配合新品上市，4/7起可不可會員買大杯穀奈系列，免費送中杯穀奈茶包，讓飲料控隨時隨地都能沖泡喝起來。4/9-4/22期間，使用UberEats外送買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買一送一，每筆最多買五送五。此外，全台門市同步推出全品項買五送一活動，飲料控趁優惠先嚐鮮。▲可不可飲料新品輕纖穀奈系列，飲料買一送一外送優惠 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理

清心福全這次特別攜手三麗鷗男團HAPIDANBUI，集結超夯「山姆企鵝、貝克鴨、人魚漢頓、帕恰狗、大眼蛙、酷企鵝」6位明星，帶來一系列可愛療癒的聯名周邊。自4/1起，推出共3波聯名紙杯，第一波有9款設計，六位角色各有專屬應援色，讓粉絲都想全套收藏。4/4起，購買任一飲品可加價38元獲得聯名款恰好瓶，瓶蓋粉嫩撞色設計超吸睛，搭配360°立體浮雕防滑瓶身，還能搭配自帶杯折5元優惠。



▲清心福全飲料新品推薦，三麗鷗男團HAPIDANBUI聯名杯與聯名飲料 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理



配合本次聯名活動，清心福全同步推出三款新品，主推清爽果茶「荔枝紅茶」搭配錫蘭紅茶基底，「妃嚐美荔」則加入蘆薈，帶來爽口的咀嚼感。另一款「荔枝蘋果醋」結合清爽蘋果醋，是粉絲必喝的消暑解膩飲品。這次聯名不只飲品療癒，清心福全也預告，接下來還有第二波、第三波聯名紙杯陸續推出，4/4起也有聯名Tritan環保杯瓶開賣，後續更將陸續推出金屬造型胸針、炫彩提袋等周邊小物，三麗鷗粉絲們通通要買起來。



▲清心福全聯名三麗鷗男團HAPIDANBUI，聯名杯與聯名飲料 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理



大苑子新品：愛文芒果冰棒

大苑子為了慶祝24週年慶，攜手台灣在地冰棒品牌POKI百吉，把大苑子經典的飲料變成消暑冰棒，隨時隨地開吃。其中必搶「愛文芒果冰棒」選用屏東枋山、枋寮及台南愛文芒果，神還原經典的愛文芒果冰沙風味。另一款「莓好時光雪糕」則融合草莓汁與草莓果粒，以草莓牛奶雪糕為基底，打造雙重草莓風味。兩款冰品售價35元，搭配飲品加購價32元。



▲大苑子新品聯名POKI百吉，推出愛文芒果冰棒、莓好時光雪糕 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理

可不可飲料新品資訊

針對清明連假，4/2-4/5期間在大苑子APP推出「鳳梨冰茶(大杯)、鳳梨艾波(大杯)」折扣優惠券，在4/3-4/6加碼再推出「芭樂檸檬吸凍飲」買一送一優惠券，限量2400張，粉絲們使用APP領券後再門市兌換，飲料控這次不能再錯過。▲大苑子清明連假優惠，大苑子APP推出限量優惠券買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/04/07

品項及價格：

輕纖穀奈茶：北北基、百貨 ｜ M$40 / L$50。中南部、一般 ｜ M$35 / L$45

榖奈歐蕾：北北基、百貨 ｜ M$59 / L$69。中南部、一般 ｜ M$59 / L$69

榖奈冷露 ：北北基、百貨 ｜ M$45 / L$55。中南部、一般 ｜ M$40 / L$50



優惠活動：

4/7起，會員至全台可不可熟成紅茶門市購買大杯穀奈系列，即可免費獲得穀奈茶包。

4/9-4/22，凡於UberEats可不可熟成紅茶購買「輕纖穀奈茶」及「穀奈歐蕾」享同品項買一送一。



清心福全飲料新品資訊

上市日期：2025/04/01起

品項及價格：

荔枝紅茶：60元(L)

妃嚐美荔：75元(L)

荔枝蘋果醋：75元(L)



聯名週邊資訊：

4/4起，凡購買任一飲品，加價38元可獲得三麗鷗角色瓶蓋貼聯名款恰好瓶。

4/4起，開放預購聯名Tritan環保瓶。



大苑子聯名新品資訊

上市日期：上市日期：2025/04/01起

品項及價格：

愛文芒果冰棒：35元/支，加購價32元/支

莓好時光雪糕：35元/支，加購價32元/支



優惠活動：

4/2-4/5，大苑子APP推出鳳梨冰茶(大杯)、鳳梨艾波(大杯)優惠券，憑券至門市可享折扣。

4/3-4/6，大苑子APP領取「芭樂檸檬吸凍飲」買一送一優惠券，憑券至門市使用優惠，限量2400張。



三間飲料新品優惠還不夠 飲料控最新快訊要跟上