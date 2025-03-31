飲料買一送一開喝！超夯手搖杯UG這次強勢插旗新店，在試營運期間就直接推出超狂「買一送一」限定優惠，自3/31到4/2連續三天開喝。飲料優惠還有「喫茶小舖」推出新品「芭樂青」系列共3款飲品，與復古照相館「春山相館」合作，將在5/24發放200杯飲料免費喝，飲料控、手搖控一定要跟上。



▲UG新店開幕飲料優惠，3/31起新店三窨十五茉純茶買一送一 / UG提供、WalkerLand窩客島整理



▲UG新店開幕飲料優惠買一送一，加入會員喝UG買一送一 / UG提供、WalkerLand窩客島整理

UG新店開幕飲料優惠

新店人也能喝UG了！UG新店店在試營運期間3/31至4/2，推出人氣純茶「三窨十五茉」買一送一，讓粉絲3天暢飲不間斷。不只如此，從3/31到4/13，買飲品再送品牌保冷袋，時尚又實用。除此之外，即日起加入UG官方LINE並綁定會員，就能領取「會員寵愛禮包」。內含「三窨十五茉純茶」買一送一券，還有6張5元折價券，讓粉絲天天都能用優惠價享受好茶，讓你喝UG就是比別人更划算。▲UG新店開幕飲料優惠，三窨十五茉純茶買一送一 / UG提供、WalkerLand窩客島整理此外，飲料控必喝的「喫茶小舖」這次在4/1起推出全新復古系「芭樂青」系列手搖飲。三款口味「芭樂青」、「芭樂青梅」與「芭樂青檸」，以文山青茶為基底，搭配濃郁芭樂風味，清爽又解渴。為了讓粉絲沉浸式體驗80年代復古氛圍，喫茶小舖還推出趣味心理測驗，完成後可領取專屬優惠券。▲喫茶小舖推出全新飲品芭樂青系列，3款飲料同步開賣 / 喫茶小舖提供、WalkerLand窩客島整理這次喫茶小舖除了復古飲品，也與台中人像寫真品牌「春山相館」合作，4/1至6/30至指定門市購買芭樂系列飲品，送春山相館500元復古寫真優惠券，拍出最有味道的復古照片。台北粉絲也能喝優惠，5/24在春山相館台北中山門市，限時免費發送200杯「芭樂青」，讓粉絲一起朝聖。▲喫茶小舖5/24快閃春山相館台北中山門市，送200杯芭樂青免費喝 / 喫茶小舖提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/03/31(一) ~ 04/02(三)

活動門市：UG新店民權店（新北市新店區民權路96號）

活動內容：三窨十五茉純茶(L) $45/杯 買一送一



活動期間：2025/03/31(一) ~ 04/13(日)

活動門市：UG新店民權店（新北市新店區民權路96號）

活動內容：凡購買飲品，即贈品牌保冷袋。



喫茶小舖X春山相館 飲品優惠活動

活動期間：2025/4/1-6/30

活動門市：喫茶小舖一中育才店、民權店、太平勤益店、中華店、彰師大店、水湳一店

活動內容：至喫茶小舖指定門市購買芭樂系列飲品，即贈春山相館復古寫真價值500元優惠券。



活動期間：2025/5/24

活動門市：春山相館台北中山門市

活動內容：喫茶小舖將前往春山相館台北中山門市，限時免費發送200杯芭樂青。





飲料控不只喝買一送一 還要看飲料新品推薦