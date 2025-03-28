為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 八曜和茶玉米奶茶！兒童節飲料新品 八曜綠巨人白奶茶，無咖啡因玉米燕麥奶茶。

八曜和茶玉米奶茶！兒童節飲料新品 八曜綠巨人白奶茶，無咖啡因玉米燕麥奶茶。

飲料 新品 兒童節 八曜 more
2025-03-28 18:24:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

不是愚人節飲料，是兒童節必喝！超夯話題手搖杯「八曜和茶」這次跨界攜手綠巨人，推出全新飲品「八曜綠巨人白奶茶」把綠巨人玉米罐頭、加入八曜無咖啡因的燕麥奶茶中，打造獵奇、又意外和諧的玉米奶茶，在4/4兒童節當天正式開賣。

▲八曜和茶 綠巨人聯名新品，八曜綠巨人白奶茶，喝得到玉米粒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲八曜和茶綠巨人聯名新品八曜綠巨人白奶茶，無咖啡因飲料兒童節開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



八曜和茶這次再度推出話題新品，這次與全球知名玉米品牌「綠巨人」聯名，打造全台首創的「八曜綠巨人白奶茶」。奶茶以10種自然穀物熬煮的和風穀麥茶為底，融合澳洲低敏燕麥奶與八曜特製奶精粉，打造白奶茶基底，並且加入綠巨人玉米粒，讓人用吸管就能喝奶茶、嚼玉米，打造「奶茶版玉米濃湯」。

▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，無咖啡飲料、再加玉米顆粒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，堪稱飲料版玉米濃湯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

本次八曜和茶新品「八曜綠巨人白奶茶」在4/4兒童節當天正式開賣，因為無咖啡因，也適合大小朋友一起嚐鮮開喝。配合新品開賣，八曜和茶更推出限量優惠活動，4/4凡購買「八曜綠巨人白奶茶」，即可獲得「玉米加料兌換券」，免費升級更多玉米，加量玉米、加倍咀嚼感。

▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，4/4兒童節開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，4/4當天再送免費加料券、享玉米加量 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



 

八曜和茶X綠巨人 聯名新品八曜綠巨人白奶茶

上市日期：2025/04/04
售價：
八曜綠巨人白奶茶（無咖啡因 / 含玉米粒）：99元
玉米加量 NT$15
 

八曜和茶X綠巨人 聯名新品上市優惠

活動日期：4/4
活動內容：凡購買即贈「玉米加料兌換券」（數量有限，送完為止）
 

飲料控不只有八曜 還有更多飲料新品推薦

推薦閱讀：飲料新品一次4間！得正新配料粉條 茶湯會玫瑰荔枝 春水堂焙茶拿鐵，手搖杯新品推薦。

推薦閱讀：飲料優惠5元多一杯！鶴茶樓5元鶴頂紅茶加購，連3天喝起來。

推薦閱讀：芒果飲料買一送一！Mr.Wish愛文芒果季搶先喝，楊枝甘露外送買一送一。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#飲料
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
飲料新品一次4間！得正新配料粉條 茶湯會玫瑰荔枝 春水堂焙茶拿鐵，手搖杯新品推薦。
 編輯 張人尹
[方便料理]卡薩Casa【全豆研磨高纖豆奶】濃醇豆奶&靜岡抹茶豆奶。冷飲熱泡均宜/香濃豆奶咖啡/豆乳抹醬/黑麥豆奶粥 #各大賣場販售 #奶素食
 小狐尼 NiNi
抹茶甜甜圈！Mister Donut聯名伊藤久右衛門11新品，新飲料紅豆珍珠抹茶開喝。
 編輯 張人尹
飲料新品大推！萬波蜜柑奶蓋3款茶飲開賣，5元無痛升級。
 編輯 鄭雅之
芋頭控喝清原新品！超濃芋泥系列「濃芋Q角奶茶」領軍，5款都吃。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up