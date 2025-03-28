不是愚人節飲料，是兒童節必喝！超夯話題手搖杯「八曜和茶」這次跨界攜手綠巨人，推出全新飲品「八曜綠巨人白奶茶」把綠巨人玉米罐頭、加入八曜無咖啡因的燕麥奶茶中，打造獵奇、又意外和諧的玉米奶茶，在4/4兒童節當天正式開賣。



▲八曜和茶 綠巨人聯名新品，八曜綠巨人白奶茶，喝得到玉米粒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲八曜和茶綠巨人聯名新品八曜綠巨人白奶茶，無咖啡因飲料兒童節開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

八曜和茶X綠巨人 聯名新品八曜綠巨人白奶茶

八曜和茶這次再度推出話題新品，這次與全球知名玉米品牌「綠巨人」聯名，打造全台首創的「八曜綠巨人白奶茶」。奶茶以10種自然穀物熬煮的和風穀麥茶為底，融合澳洲低敏燕麥奶與八曜特製奶精粉，打造白奶茶基底，並且加入綠巨人玉米粒，讓人用吸管就能喝奶茶、嚼玉米，打造「奶茶版玉米濃湯」。▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，無咖啡飲料、再加玉米顆粒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，堪稱飲料版玉米濃湯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次八曜和茶新品「八曜綠巨人白奶茶」在4/4兒童節當天正式開賣，因為無咖啡因，也適合大小朋友一起嚐鮮開喝。配合新品開賣，八曜和茶更推出限量優惠活動，4/4凡購買「八曜綠巨人白奶茶」，即可獲得「玉米加料兌換券」，免費升級更多玉米，加量玉米、加倍咀嚼感。▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，4/4兒童節開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲八曜X綠巨人 八曜綠巨人白奶茶，4/4當天再送免費加料券、享玉米加量 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/04/04

售價：

八曜綠巨人白奶茶（無咖啡因 / 含玉米粒）：99元

玉米加量 NT$15



八曜和茶X綠巨人 聯名新品上市優惠

活動日期：4/4

活動內容：凡購買即贈「玉米加料兌換券」（數量有限，送完為止）



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