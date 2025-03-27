飲料新品一次給你4間！身為手搖杯控，天天來杯飲料根本就不是問題，問題是太多飲料可以選、瞬間選擇障礙。這次窩客島推薦你近期4間飲料新品，帶你喝得正新配料粉條、茶湯會玫瑰荔枝、春水堂焙茶拿鐵、85℃苦瓜爆檸咖啡，要嚐鮮的飲料控就先鎖定新品喝起來。



▲4間飲料新品推薦：得正粉果條、茶湯會玫瑰荔枝、春水堂焙茶拿鐵、85℃苦瓜爆檸咖啡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲4間飲料新品推薦，手搖杯嚐鮮必喝清單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

得正新品推薦 蜜桃白毫烏龍+粉果條

超人氣手搖杯「得正」4/1起推出全新「白毫系列」飲料新品，以白毫烏龍茶為基底，帶來細膩蜜香與熟果風味。這次登場的新品包括「白毫烏龍、蜜桃白毫烏龍」。其中「白毫烏龍」選用茶芽白毫絨毛顯著的茶葉，經過特殊製法，讓茶湯透出淡雅蜜香與果韻，喜歡奶香感的粉絲還可以升級成鮮奶茶版本。



另一款「蜜桃白毫烏龍」則是將蜜桃果泥與白毫烏龍融合，果香清甜，與茶韻相互映襯，入口柔和不膩，適合喜歡清新果想的飲料控嚐鮮。這次得正更推出全新配料「粉果條」主打Q彈滑嫩口感，還嚼得到果香，無論搭配清茶或奶茶，都能增添豐富口感。



▲得正新品推薦蜜桃白毫烏龍+粉果條 / 得正提供、WalkerLand窩客島整理



▲得正新品白毫烏龍茶系列、以及新配料粉果條 / 得正提供、WalkerLand窩客島整理



春水堂新品推薦 焙茶仙草拿鐵

春水堂夏季新品登場，這次一次帶來7款全新飲品。其中包含多款「焙茶」主題新品，最特別的「焙茶西西里」選用日本靜岡焙茶為基底，大膽加入檸檬汁，結合焙茶的醇厚與檸檬的酸香，愛嚐鮮的飲料控一定要挑戰。焙茶控還有「焙茶拿鐵、焙茶仙草拿鐵」，搭配鮮奶帶出焙茶的溫潤茶香，再加入滑嫩仙草凍，口感更有層次。



如果是果茶系則推薦「荔枝紅柚果茶」，以茉莉綠茶為基底，搭配荔枝香甜與紅柚果粒，酸甜清爽。「四季春紅柚蜜茶」則融合蜂蜜與紅柚，茶香回甘，夏天喝超消暑。此外，無茶類飲品「檸檬蘆薈凍飲」則以黃金蔗糖與檸檬汁搭配蘆薈，酸甜爽口，是夏季消暑新選擇。



▲春水堂新品推薦焙茶西西里、焙茶仙草拿鐵 / 春水堂提供、WalkerLand窩客島整理



▲春水堂新品推薦荔枝紅柚果茶、檸檬蘆薈凍飲 / 春水堂提供、WalkerLand窩客島整理

茶湯會新品推薦 玫瑰荔枝紅

茶湯會本次新品以浪漫「玫瑰荔枝」作為主題，新品「玫瑰荔枝紅」選用錫蘭烏瓦紅茶為基底，帶有熟果香氣與茶韻，融合荔枝的果香與玫瑰的花香。另一款「玫瑰荔枝愛玉四季春」則是清爽系代表，搭配四季春茶湯基底，除了喝得到玫瑰與荔枝風味之外，再加入愛玉增添滑嫩口感。配合新品上市，茶湯會在4/1-4/13推出玫瑰荔枝系列任2杯享85折優惠。



▲茶湯會新品推薦玫瑰荔枝紅 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



▲茶湯會新品推薦 玫瑰荔枝愛玉四季春 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

85℃推薦 苦瓜爆檸咖啡

85℃話題飲料「苦瓜爆檸」系列再進化，這次推出升級版「苦瓜爆檸咖啡」，把手工爆打30下的新鮮青苦瓜與四季檸檬片，再加入咖啡，帶來微苦與果酸交織的全新風味。去年「苦瓜爆檸茶」爆紅，上市首月就賣出五萬五千多杯，這次改用咖啡基底，讓粉絲嚐到更濃厚的風味層次。大杯冰苦瓜爆檸咖啡售價85元，甜度與冰塊皆為黃金比例，不管是苦瓜控、咖啡控都一定要試試。



▲85℃推薦 苦瓜爆檸咖啡，手工爆打30下的新鮮青苦瓜與四季檸檬片，再加入咖啡 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



▲85℃推薦苦瓜爆檸咖啡 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

飲料控喝完手搖杯新品 飲料話題也要跟上