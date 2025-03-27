飲料控喝起來！人氣復古風手搖品牌「鶴茶樓」，以古早味紅茶、凍類配料等，成為飲料控下午茶人氣選擇。這次，鶴茶樓五周年慶，特別祭出超值回饋活動，讓飲料控用銅板價就能品嚐經典紅茶。3/29至3/31連續三天，只要購買店內任一飲品，就能用5元加購一杯「鶴頂紅茶」，等於比麥香還便宜的價格就能喝到現泡手搖飲。此外，誠品西門店更加碼推出霜淇淋、飲料組合優惠，讓愛茶控一次滿足茶飲與甜點的雙重享受。



▲鶴茶樓飲料5元多一杯優惠連喝3天 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理



作為鶴茶樓的招牌飲品，「鶴頂紅茶」以獨特的茶葉風味深受喜愛，茶香醇厚帶有自然甘甜，搭配古色古香的品牌形象，成為手搖市場中別具一格的存在。這次五周年慶活動期間內，凡購買店內任意飲品，即可享有「鶴頂紅茶」5元加購價，每人限加購一杯，想撿便宜的手搖控千萬別錯過。同時，品牌同步換上全新視覺風格，融合復古與摩登元素，為五周年慶增添奇幻氛圍。



▲鶴茶樓購買任一杯飲料即可享有「鶴頂紅茶」5元加購優惠 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理

鶴茶樓 飲料優惠

此外，誠品西門店還推出限定「鶴頂紅茶霜淇淋」優惠。這款霜淇淋選用高比例的「鶴頂紅茶粉」，搭配濃郁生乳配方，打造出層次豐富的茶香甜品。3/29至3/31活動期間，購買「鶴頂紅茶霜淇淋」，可再用10元加購一杯40元以下純茶、或再來一支霜淇淋，茶香與奶香交織，口感細膩又不膩口，絕對值得一試。▲鶴茶樓西門町店限定鶴頂紅茶霜淇淋，買就享10元純茶、霜淇淋二選一加一優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間： 2025/3/29～3/31

優惠內容：

1、全台鶴茶樓門市購買任一飲品，可5元加購「鶴頂紅茶（中杯）」 （每人限加購一杯）

2、鶴茶樓 誠品西門店限定，購買「鶴頂紅茶霜淇淋」可10元加購「純茶（40元以下）」或再加購一支霜淇淋



注意事項：

1、活動僅限門市內購買，外送與線上訂購不適用。

2、各項優惠恕不併用。





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