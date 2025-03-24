飲料控都在等這杯麻古蕃茄梅蜜！迎接春日清爽氛圍，果粒茶創始品牌麻古茶坊再次出招，以全新「蕃茄梅蜜」與「蕃茄梅蜜波波」兩款創新飲品，為手搖控帶來酸甜清爽的驚喜口感。這次結合鮮採聖女小蕃茄與獨家特調梅汁，打造出層層堆疊的風味層次。新品自3月19日起正式在全台門市同步登場，不僅滿足春日輕盈味蕾，也讓咀嚼控感受多層次的豐富口感。兩款新飲價格落在70至85元之間，將為這個春天增添滿滿的酸甜活力。



▲飲料新品推薦！麻古茶坊2款蕃茄梅蜜開喝，升級版波波超過癮 /麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理



麻古茶坊迎接蕃茄盛產時節，嚴選色澤紅潤、果肉緊實的聖女小蕃茄，融合慢火熬製的梅汁與蜂蜜風味糖漿，酸甜比例拿捏得恰到好處。「蕃茄梅蜜」以現打蕃茄冰沙為基底，質地綿密細緻，入口瞬間化為清爽冰涼的舌尖享受，啜飲之間，蕃茄與梅蜜的酸甜滋味層層堆疊，帶來宛如春日微風的輕盈口感。「蕃茄梅蜜波波」則升級添加寒天波波與翡翠綠茶凍，彈脆與滑嫩口感交織，讓人每一口都有新驚喜。



▲麻古茶坊「蕃茄梅蜜」嚴選聖女小蕃茄，和梅汁與蜂蜜風味糖漿混搭酸爽滋味 /麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理

麻古茶坊 蕃茄梅蜜系列飲料

「蕃茄梅蜜」主打單純果香，結合細緻冰沙、梅汁酸韻與蜂蜜香甜，先感受冰沙的沁涼，隨後味蕾被酸甜激盪喚醒，最後以柔和蜜香收尾，整體層次分明。「蕃茄梅蜜波波」則是專為咀嚼控量身打造，搭配Q彈寒天波波與滑嫩翡翠綠茶凍，豐富多層次的搭配讓人一喝就停不下來，是今年春日手搖的必喝亮點。▲麻古茶坊「蕃茄梅蜜」經典隱藏版必點飲料 /麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理▲飲料新品推薦麻古茶坊「蕃茄梅蜜波波」加了寒天波波與翡翠綠茶凍 /麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理

蕃茄梅蜜：南部 NT$70，北中東部 NT$75

蕃茄梅蜜波波：南部 NT$80，北中東部 NT$85

注意事項：部分門市售價略有不同，請依官網及門市公告為準

