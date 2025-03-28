兒童節飲料推薦！大人小孩都愛喝飲料、搶手搖杯，這次窩客島特別針對兒童節話題，推薦5間兒童也能喝的「無咖啡因飲料」必喝清單，無論是近年超夯的蕎麥茶系列、大人小孩都愛的鮮奶飲品、冬瓜飲品通通喝。此外還能搭配兒童節手搖杯優惠，大朋友揪小朋友一起開喝更省。



▲5間兒童節飲料推薦，無咖啡因手搖杯推薦、兒童節飲料優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



CoCo兒童節飲料推薦：蕎麥系列、冬瓜系列

蕎麥飲品近年一直有超高話題，主打無咖啡因、讓兒童也能喝，其中粉絲們最推CoCo的人氣飲品系列「蕎麥冬瓜露」集結蕎麥茶、冬瓜茶的甜味，大人小孩都必喝。此外也推薦「蜜香凍冬瓜」冬瓜茶搭配CoCo獨家配料蜜香凍，另一款「檸檬奇遇桔」則是酸甜檸檬加奇亞籽，不只無咖啡因、喝起來更健康。



▲CoCo兒童節飲料推薦：蕎麥系列、冬瓜系列 / WalkerLand窩客島整理提供

迷客夏兒童節飲料推薦：芋頭鮮奶、蕎麥茶系列

此外，CoCo近期也針對兒童節、清明連假話題推出優惠活動，自3/31至4/6，臨櫃或都可訂線上購買紅/綠/青茶（L），任選兩杯只要49元，純茶控喝起來很可以。4/2週三好友日，經典果茶「21歲輕檸烏龍」2大杯只要65元，線上領券第二杯10元，每人可領2張券，糖度、冰溫自由選。此外，3/26至4/22，UberEats限定粉角奶茶、葡萄柚果粒茶（L）皆特價50元，宅在家就能喝到飲料優惠。▲CoCo飲料優惠推薦，連假期間飲料最低兩杯49元 / WalkerLand窩客島整理提供

以鮮奶作為招牌的迷客夏，推薦兒童必喝的鮮奶系列有許多選擇，包含人氣招牌「芋頭鮮奶」是迷客夏鎮店之寶，喝得到綿密芋泥、芋頭顆粒。咀嚼系鮮奶飲品也推薦「珍珠鮮奶、嫩仙草凍奶」豐富口感小孩也會愛。此外無咖啡因茶則推薦要喝「輕纖蕎麥茶 / 輕纖蕎麥拿鐵」蕎麥系列受到許多飲料控喜愛，還有無咖啡因的焙香決明大麥，喝的也不怕睡不著。



▲迷客夏兒童節飲料推薦：芋頭鮮奶、蕎麥茶系列 / WalkerLand窩客島整理提供



針對兒童節話題，迷客夏在4/2-4/8推出門市限定「超值人氣飲品抽抽樂」，只要消費50元，即可抽一款飲品免費喝，100%中獎率，現場抽到、現場直接帶走。此外在4/1-4/30期間，購買任1杯飲品即贈人氣餐飲品牌兌換券，石二鍋、12mini、品田牧場美食優惠。即日起至5/6，買2杯飲品即獲日本雙人來回機票抽獎資格，社群同步加碼，每週共抽3張機票，不管是好友約喝、還是帶著大小朋友都能喝起來。



▲迷客夏兒童節飲料優惠，消費50元免費送一杯 / WalkerLand窩客島整理提供



八曜兒童節飲料推薦：八曜綠巨人白奶茶

八曜和茶除了經典的「八曜和茶、和風308、83蜂凝露」等無咖啡因系列飲品之外，八曜和茶這次與經典玉米品牌「綠巨人」聯名，打造全台首創的「八曜綠巨人白奶茶」。奶茶以10種自然穀物熬煮的和風穀麥茶為底，融合澳洲低敏燕麥奶與八曜特製奶精粉，打造白奶茶基底，並且加入綠巨人玉米粒，讓人用吸管就能喝奶茶、嚼玉米，打造「奶茶版玉米濃湯」。



全文介紹：八曜和茶玉米奶茶！兒童節飲料新品 八曜綠巨人白奶茶，無咖啡因玉米燕麥奶茶。



▲八曜兒童節飲料推薦：八曜綠巨人白奶茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

Mr. Wish兒童節飲料推薦：楊枝甘露、金芒雪頂

無咖啡因飲料除了鮮奶、蕎麥之外，水果冰沙也是熱門必喝。Mr.Wish/24起推出全新奢華系「金芒雪頂」，還有「芒芒百香」與回歸的「楊枝甘露」、「愛文芒果冰沙」，每款都用滿滿愛文芒果果肉，讓粉絲一次喝個過癮。這次更帶來超值優惠，4/9-4/22在Uber Eats購買「楊枝甘露(M)」、「冬瓜檸檬(L)」、「香蘋紅茶(L)」享買一送一，等於一杯不到50元。



全文介紹：芒果飲料買一送一！Mr.Wish愛文芒果季搶先喝，楊枝甘露外送買一送一。



▲Mr. Wish兒童節飲料推薦：楊枝甘露、金芒雪頂 / WalkerLand窩客島整理提供



珍煮丹兒童節飲料推薦：黑糖鮮奶系列、黑糖冬瓜系列

珍煮丹經典招牌黑糖系列，大人小孩都喝爆。經典「黑糖鮮奶系列、黑糖冬瓜系列」就有多達10款不同變化，包含招牌黑糖珍珠鮮奶、黑糖檸檬冬瓜都是粉絲推薦必喝。此外還有口感豐富的「十分芋芋鮮奶」、北區限定的「黑糖珍珠豆花」也通通要喝過。



▲珍煮丹兒童節飲料推薦：黑糖鮮奶系列、黑糖冬瓜系列 / WalkerLand窩客島整理提供

編輯加碼兒童節飲料推薦

除了以上五間兒童節飲料之外，編輯也搜集網友推薦「無咖啡因飲料」必喝單品，人氣最高包含大茗酪梨奶蓋冬瓜，以及蕎麥飲料推薦先喝道輕焙穀麥拿鐵、烏弄不苦蕎麥鮮奶、一沐日蕎麥茶，水果系列則有COMEBUY荔枝玉露，讓飲料控有更多無咖啡因手搖杯選擇。



▲編輯加碼兒童節飲料推薦：大茗酪梨奶蓋冬瓜 / WalkerLand窩客島整理提供





兒童節帶小孩喝飲料 也要帶小孩衝兒童節旅遊話題