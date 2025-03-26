台北人兒童節遛小孩來這最輕鬆！連假不想開車出遠門，不妨到台北親子餐廳，有多種兒童遊樂設施、適合兒童大人一起玩的親子餐廳，小孩玩得開心，大人也能輕鬆享受美食，窩客島幫你找出「7大台北親子餐廳」，像是擁有溜滑梯球池、室內沙坑的遊樂型親子餐廳，也有兒童繪本、火車模型、甲蟲、拼圖等主題親子餐廳，都很適合兒童節連假帶小孩來玩，讓你吃美食的同時，也能安心放小孩玩一波。
▲兒童節推薦必訪台北親子餐廳7選，兒童玩具遊樂區、親子繪本主題餐廳連假帶小孩衝 / WalkerLand窩客島整理
▲台北親子餐廳7大必訪推薦，兒童節連假吃美食，也能玩拼圖看繪本 / WalkerLand窩客島整理
兒童節推薦必去台北親子餐廳：富爸爸餐飲會所、Ho'me廚房&親子餐廳、淘憩時光
台北親子餐廳「富爸爸餐飲會所」就在華山文創園區旁，離捷運忠孝新生站只要步行5分鐘的距離，提供義大利麵、燉飯、炸物等餐點，一旁有木製遊樂區結合球池，還提供哺乳室、尿布台，讓小孩玩得超盡興；「淘憩時光」設有球池、娃娃屋、廚房家家酒等兒童玩具，「Ho'me廚房&親子餐廳」除了有球池、溜滑梯、玩具車，甚至還有室內沙坑，讓小孩盡情玩沙，也不用擔心弄髒衣服。
▲兒童節推薦必去台北親子餐廳：富爸爸餐飲會所 /吃貨小姐姐の饗樂生活。 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去台北親子餐廳：Ho'me廚房&親子餐廳，玩室內沙坑不怕弄髒衣服 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理
兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：甲蟲秘境親子餐廳、陞暉恰咖啡廳
台北的親子餐廳不只是設有兒童遊戲區，還有許多特親子餐廳，像是昆蟲迷、甲蟲控必去的「甲蟲秘境親子餐廳」，店內牆上布置了巨型甲蟲模型、甲蟲樂高與甲蟲繪本，還能近距離接觸甲蟲、獨角仙等，喜歡昆蟲的話可不能錯過；「陞暉恰咖啡廳」店內擺滿各式火車模型，以及運行中的火車軌道場景，還可以帶自家的模型車來一起跑軌道，兒童節假期就帶喜歡火車的小朋友來這裡。
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：甲蟲秘境親子餐廳/Elsa 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：陞暉恰咖啡廳 /兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理
兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：生活在他方、葛樂蒂咖啡館
位在貓空附近的「生活在他方」，不僅山間風景優美，還提供大量繪本藏書，兒童連假帶小朋友玩完貓空；動物園後，很適合來這休息、看繪本；另外，「葛樂蒂咖啡館」則提供各種拼圖，讓人可以邊享用下午茶、邊拼拼圖，享受悠閒的親子時光。
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：生活在他方 /旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：葛樂蒂咖啡館/兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理
富爸爸餐飲會所 位置資訊
地址：台北市中正區金山北路1號2樓
電話：02-2396-2518
完整介紹由部落客「吃貨小姐姐の饗樂生活。」於窩客島分享：[美食] 富爸爸餐飲會所 ▶ 台北親子餐廳 小孩抓周慶生會包場餐廳 ◀ 假日全天都有陪玩姐姐 小孩放電爸媽充電9453 ♪
淘憩時光 位置資訊
地址：台北市中山區松江路69巷5號
電話：02-2507-1065
完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：台北CP值高親子餐廳【Home廚房親子友善餐廳】讓小朋友玩到不想回家室內遊戲區/6歲以下入場費只要30元/適合小孩慶生派對聚會包場/內湖湖山六號公園
Ho'me廚房&親子餐廳 位置資訊
地址：台北市內湖區文湖街79號
電話：02-2799-7200
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北親子餐】淘憩時光親子餐廳
甲蟲秘境親子餐廳 位置資訊
地址：台北市士林區克強路30號1樓
電話：02-2832-2528
完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：甲蟲秘境親子餐廳。森林系溜滑梯球池、甲蟲導覽、繪本活動，台北主題親子餐廳推薦！
生活在他方 位置資訊
地址：台北市文山區指南路三段40巷8-5號
完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.貓空】生活在他方夜貓店兒童繪本咖啡廳。戶外寵物友善空間。推千層蛋糕+重慶麻辣乾拌麵
葛樂蒂咖啡館 位置資訊
地址：台北市大安區辛亥路一段136號
電話：02-2362-2585
完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：台北拼圖咖啡廳，葛樂蒂咖啡館，輕食配咖啡很愜意，還能跟小孩一起拼拼圖！（附菜單價位）
2025連假必玩兒童節遊樂園優惠與親子景點行程
推薦閱讀：兒童節放假這樣玩！優惠免費活動 景點推薦行程 交通管制一次看。
推薦閱讀：兒童新樂園免費入園！夜間版樂園延長營業，兒童節連玩3天。
推薦閱讀：六福村兒童節連假超狂優惠！未滿18歲免費入園、住宿半價早鳥開搶。
推薦閱讀：台北室內親子景點7大必玩！搭捷運衝台北森林植物園，室內親子遊戲區下雨照玩。
更多台北親子餐廳照片：
▲兒童節推薦必去台北親子餐廳：富爸爸餐飲會所 /吃貨小姐姐の饗樂生活。 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去台北親子餐廳：淘憩時光 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：甲蟲秘境親子餐廳提供兒童餐點/Elsa 提供、WalkerLand窩客島整理 / 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：甲蟲秘境親子餐廳，甲蟲造型鬆餅/Elsa 提供、WalkerLand窩客島整理 / 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：生活在他方，就在貓空附近，四周風景優美 /旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理
▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：葛樂蒂咖啡館/兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理