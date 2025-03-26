台北人兒童節遛小孩來這最輕鬆！連假不想開車出遠門，不妨到台北親子餐廳，有多種兒童遊樂設施、適合兒童大人一起玩的親子餐廳，小孩玩得開心，大人也能輕鬆享受美食，窩客島幫你找出「7大台北親子餐廳」，像是擁有溜滑梯球池、室內沙坑的遊樂型親子餐廳，也有兒童繪本、火車模型、甲蟲、拼圖等主題親子餐廳，都很適合兒童節連假帶小孩來玩，讓你吃美食的同時，也能安心放小孩玩一波。



▲兒童節推薦必訪台北親子餐廳7選，兒童玩具遊樂區、親子繪本主題餐廳連假帶小孩衝 / WalkerLand窩客島整理



▲台北親子餐廳7大必訪推薦，兒童節連假吃美食，也能玩拼圖看繪本 / WalkerLand窩客島整理



兒童節推薦必去台北親子餐廳：富爸爸餐飲會所、Ho'me廚房&親子餐廳、淘憩時光

台北親子餐廳「富爸爸餐飲會所」就在華山文創園區旁，離捷運忠孝新生站只要步行5分鐘的距離，提供義大利麵、燉飯、炸物等餐點，一旁有木製遊樂區結合球池，還提供哺乳室、尿布台，讓小孩玩得超盡興；「淘憩時光」設有球池、娃娃屋、廚房家家酒等兒童玩具，「Ho'me廚房&親子餐廳」除了有球池、溜滑梯、玩具車，甚至還有室內沙坑，讓小孩盡情玩沙，也不用擔心弄髒衣服。



▲兒童節推薦必去台北親子餐廳：富爸爸餐飲會所 /吃貨小姐姐の饗樂生活。 提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童節推薦必去台北親子餐廳：Ho'me廚房&親子餐廳，玩室內沙坑不怕弄髒衣服 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理



兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：甲蟲秘境親子餐廳、陞暉恰咖啡廳

台北的親子餐廳不只是設有兒童遊戲區，還有許多特親子餐廳，像是昆蟲迷、甲蟲控必去的「甲蟲秘境親子餐廳」，店內牆上布置了巨型甲蟲模型、甲蟲樂高與甲蟲繪本，還能近距離接觸甲蟲、獨角仙等，喜歡昆蟲的話可不能錯過；「陞暉恰咖啡廳」店內擺滿各式火車模型，以及運行中的火車軌道場景，還可以帶自家的模型車來一起跑軌道，兒童節假期就帶喜歡火車的小朋友來這裡。



▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：甲蟲秘境親子餐廳/Elsa 提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：陞暉恰咖啡廳 /兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理



兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：生活在他方、葛樂蒂咖啡館

位在貓空附近的「生活在他方」，不僅山間風景優美，還提供大量繪本藏書，兒童連假帶小朋友玩完貓空；動物園後，很適合來這休息、看繪本；另外，「葛樂蒂咖啡館」則提供各種拼圖，讓人可以邊享用下午茶、邊拼拼圖，享受悠閒的親子時光。



▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：生活在他方 /旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童節推薦必去特色台北親子餐廳：葛樂蒂咖啡館/兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理



富爸爸餐飲會所 位置資訊

地址：台北市中正區金山北路1號2樓

電話：02-2396-2518

完整介紹由部落客「吃貨小姐姐の饗樂生活。」於窩客島分享：[美食] 富爸爸餐飲會所 ▶ 台北親子餐廳 小孩抓周慶生會包場餐廳 ◀ 假日全天都有陪玩姐姐 小孩放電爸媽充電9453 ♪



淘憩時光 位置資訊

地址：台北市中山區松江路69巷5號

電話：02-2507-1065

完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：台北CP值高親子餐廳【Home廚房親子友善餐廳】讓小朋友玩到不想回家室內遊戲區/6歲以下入場費只要30元/適合小孩慶生派對聚會包場/內湖湖山六號公園



Ho'me廚房&親子餐廳 位置資訊

地址：台北市內湖區文湖街79號

電話：02-2799-7200

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北親子餐】淘憩時光親子餐廳



甲蟲秘境親子餐廳 位置資訊

地址：台北市士林區克強路30號1樓

電話：02-2832-2528

完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：甲蟲秘境親子餐廳。森林系溜滑梯球池、甲蟲導覽、繪本活動，台北主題親子餐廳推薦！



生活在他方 位置資訊

地址：台北市文山區指南路三段40巷8-5號

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.貓空】生活在他方夜貓店兒童繪本咖啡廳。戶外寵物友善空間。推千層蛋糕+重慶麻辣乾拌麵



葛樂蒂咖啡館 位置資訊

地址：台北市大安區辛亥路一段136號

電話：02-2362-2585

完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：台北拼圖咖啡廳，葛樂蒂咖啡館，輕食配咖啡很愜意，還能跟小孩一起拼拼圖！（附菜單價位）



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