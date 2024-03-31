假日就是要帶小孩去玩去放電，還有享受好吃美食啊，不然要幹嘛 !

我最愛的台北親子餐廳，絕對就是富爸爸餐飲會所 Rich Daddy Cafe & Kids

這間超棒的親子餐廳，就位於忠孝新生站1號出口步行5分鐘，華山文創園區旁邊

不只有好吃的義式料理還有超質感木製大球池，家家酒和小推車也是應有盡有

每到假日滿滿都是可愛的小朋友，爸媽想來Enjoy美味餐點兼充電，記得要先預約喔

最棒的是，假日全天都有陪玩姐姐，小小孩也能玩的超開心，我的小寶貝最愛來這裡啦

富爸爸餐飲會所 Rich Daddy Cafe & Kids

電話: (02)2396 2518

地址: 台北市中正區金山北路1號2樓

低消：平日大人350元，小孩150元/假日大人500元，小孩200元。小孩年齡為1-6歲

粉絲團: https://www.facebook.com/Richdaddycafe/

【營業時間＆消費方式】

A. 11:00~13:30(13:00最後點餐) *清潔消毒時間13：30～14：00

B. 14:00~17:00(16:00最後點餐) *清潔消毒時間17:00 ~ 17:30

C. 17:30~20:00 (19:00最後點餐) *清場消毒時間20:00

富爸爸餐飲會所| 立即訂位！inline 線上訂位預約

富爸爸餐廳停車超方便，這棟大樓地下室，就有收費停車場囉

餐廳位於2樓，有帶推車的爸爸媽媽們，可以把推車寄放在一樓

雖然沒有電梯，但樓梯算是很好爬，全家大小一起來都很OK

櫃台旁有展示販售寶寶餐具和玩具，都很有質感呢

如果有提早到，等待店內消毒的時間，可以挑挑選選 !

富爸爸餐廳是媽媽們最愛的網美風格，好漂亮呀

我在IG上也有看到很多網紅媽媽來這裡包場辦小孩生日會

用餐區寬敞舒適，寶寶抓周或兒童成果發表會都很適合辦在這裡

LOOK ! 超質感木製遊樂設施還有好大的球池

我拍完的下一秒，小朋友就都衝進去啦，超歡樂

富爸爸餐飲會所親子餐廳也有準備哺乳室和乾淨又舒適的尿布台

無論要哺乳或是泡奶奶，都非常方便，是超棒的嬰兒友善餐廳推薦

我來到富爸爸餐廳的目的就是享受美食啦，親子餐廳美食好不好吃很重要耶 !

網友推薦富爸爸菜單料理都超好吃，我吃了好幾道料理，果然都完全不雷，都很好吃

台北親子餐廳推薦富爸爸餐飲會所菜單 (點我)

富爸爸餐廳美食是以義式料理為主的，有義大利麵、燉飯、Pizza

還有排餐和烤雞等大份量適合分食的餐點，我推薦一訂要加點套餐

這樣有麵包有濃湯還有飲料，套餐CP值相當高喔

來到親子餐廳，炸物當然是不能少的

薯條洋蔥圈都是我的愛，炸的酥脆又沒有油耗味

大人小孩都吃的好開心，邊吃邊聊天，分享各種育兒心得

香草鮭魚奶油燉飯

香草鮭魚奶油燉飯端上桌，真的好香好欠吃，實在有夠迷人的 !

鮮嫩的鮭魚和濃郁的奶油白醬燉飯，一口接著一口，好吃一直吃，停不下來耶

如果有帶長輩來富爸爸餐廳用餐，點這道料理真的不會錯，我媽就滿意的，邊吃邊稱讚

辣味蒜香烤雞腿燉飯

雞腿燉飯的米飯都有入味，雞腿排多汁又厚實，烤的外酥內嫩，又香又好吃

份量也給的相當多，如果是媽媽一打一帶小小孩來，點一份燉飯再加個套餐就很飽囉

南洋海鮮義大利麵

喜歡吃義大利麵的吃貨，我也好推薦你來富爸爸餐飲會所

這裡的海鮮義大利麵太好吃啦，麵條Q彈入味，份量也很多

海鮮也都很新鮮，尤其蝦子大又甜，根本超讚

奶油培根造型麵 (富爸爸兒童餐附麵包、每日湯品、鮮奶或果汁)

我到親子餐廳都會幫小甜寶點兒童餐，富爸爸餐廳兒童餐好豐富

有可愛的造型義大利麵還有麵包和湯品，飲料可以幫小朋友選鮮奶或果汁

兒童餐口味的部份蠻清淡的，吃起來不會過鹹，麵也都有煮軟，料理很用心喔

每次來富爸爸餐廳我都覺得9453，小寶貝在球池玩的開開心心，我也吃的好開心 !

如果有和朋友約親子聚餐或自己家庭聚餐，我也一定都是首選富爸爸餐飲會所，來過就會圈粉呀

套餐甜點的選擇也很多樣化，有波士頓派、草莓蛋糕、巧克力蛋糕

蛋糕口感濕潤綿密，吃起來甜而不膩，配奶茶或咖啡是超棒的下午茶點心

我的小甜寶吃波士頓蛋糕吃得滿嘴都是奶油，模樣實在太可愛啦~~~

吃飽喝足就進入到今天的重頭戲了

小朋友來到富爸爸親子餐廳，應該都沒辦法抗拒遊樂區

這裡真的不輸給外面貴俗俗的室內遊樂場，小小孩都玩的好滿足

假日的時候全程都有陪玩姐姐在喔，爸爸媽媽可以輕鬆一下

坐在椅子上邊吃邊看，讓自己充個電好好休息，寶貝就先交給小姐姐啦

如果你們正在找下雨天室內景點或台北美食餐廳，我超推薦富爸爸

富爸爸餐飲會所是台北小孩生日派對包場首選NO.1，現在就訂起來囉

富爸爸餐飲會所 Rich Daddy Cafe & Kids

電話: (02)2396 2518

地址: 台北市中正區金山北路1號2樓

低消：平日大人350元，小孩150元/假日大人500元，小孩200元。小孩年齡為1-6歲

粉絲團: https://www.facebook.com/Richdaddycafe/

【營業時間＆消費方式】

A. 11:00~13:30(13:00最後點餐) *清潔消毒時間13：30～14：00

B. 14:00~17:00(16:00最後點餐) *清潔消毒時間17:00 ~ 17:30

C. 17:30~20:00 (19:00最後點餐) *清場消毒時間20:00

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