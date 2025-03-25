這次兒童節連假準備瘋玩一波！國內知名遊樂園六福村於兒童節連假4月3至6日推出超狂「一童趣六福」優惠，未滿18歲的遊客（2007.04.03後出生），憑身分證明文件就能免費暢玩六福村一整天，趁著兒童節連假，把握機會跟好朋友一起挑戰「笑傲飛鷹」、在「大怒神」上尖叫釋放青春能量，這個兒童節連假，不玩真的太可惜了！



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▲全台兒童清明連假樂園最強優惠，未滿18歲免費到六福村無限暢玩/六福村提供、WalkerLand窩客島整理



而對於已經成年的民眾，六福村同樣也有好康報你知，包括「六福動漫祭」和「春暖FUN鬆遊」活動，符合條件的遊客最低只要499元就能入園，等於現省900元，歡迎coser們把自己變裝成最愛的動漫人物，參加在這週末登場的六福村全新主題慶典活動「動物派對-獸出沒」，一起與萌趣的動物遊行表演拍照。



▲六福村期間限定推出「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」優惠活動，符合活動主題條件者，最低可享499元優惠票價/六福村提供、WalkerLand窩客島整理

六福村兒童節連假優惠重點

另外，整個4月，姓名內含「木」或「木字部首」享優惠價599元，同行親友享優惠價799元（至多3位），平假日均適用，限本人使用，這項優惠無論平日或假日皆適用，只要在購票時出示身分證明文件，就能輕鬆享受專屬折扣，讓你的春遊計畫更划算。不只在六福村玩翻天，也能住進動物環繞的夢幻度假村。六福莊同步推出「動物派對-叢林奇遇記」早鳥住宿優惠，即日起至3月31日前預訂，旺日不加價、假日入住直接半價，還能升等肯亞綠地客房，與招待第4到6人入住（不含專案內容），越早預訂越划算。專案包含3人入住剛果藍天房型、早餐、六福村兩日手環、福豚或狐獴生態體驗二選一，還有超值動物派對大禮包，活動至6月22日止，快相約家人、朋友與動物們一起開啟一段奇妙的叢林探險。▲關西六福莊推出「動物派對-叢林奇遇記」早鳥住宿優惠/六福村提供、WalkerLand窩客島整理

1、兒童限定免費入園：4/3-4/6未滿18歲（即2007.04.03後出生）憑身分證明文件免費入園

2、成人優惠票價：「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」 期間限定最低499元；姓名內含「木」或「木字部首」 本人599元，同行親友（最多3位）799元

3、六福莊早鳥住宿優惠：3/31前預訂六福莊，假日入住半價，升等房型，方案含早餐、六福村2日手環、生態體驗、動物派對大禮包



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