兒童節就是要帶小朋友大玩特玩！為了迎接一年一度兒童節，台北兒童新樂園推出一系列超豐富活動，將從3/25一直玩到4/26，不只小朋友免費入園，還能拿禮物、玩解謎、聽快閃音樂會，更有機會帶回捷運點數與貓纜票。連假期間更加碼延長營運時間到晚上9點，讓大家能玩得盡情。



▲兒童節免費玩！兒童新樂園1+1免費入園，4天限定夜間版樂園嗨起來 / WalkerLand窩客島整理提供



▲兒童新樂園推出兒童節優惠 / WalkerLand窩客島 李維唐 拍攝

兒童節優惠 台北兒童新樂園

兒童新樂園推出酷課雲「城市解謎」活動，只要完成園區內的任務，就能到遊客中心換好禮。還有「1＋1免費入園」優惠，全國國小以下學童，只要出示「2025探索摺頁」或相關證件，就能免費入園並帶一位家長同享優惠，遊樂設施則照常收費。現場購買一日樂Fun券2張還加碼送貓纜一日票1張，無論是搭捷運還是賞風景都超划算，快帶著小朋友一起來收集好康。▲兒童新樂園「1＋1免費入園」全國國小以下學童出示相關證件，就能免費入園並帶一位家長同享優惠 / WalkerLand窩客島 李維唐 拍攝▲兒童新樂園購買一日樂Fun券2張還加碼送貓纜一日票1張 / WalkerLand窩客島整理提供園內還有多樣互動體驗與限量禮物等著你。品牌童樂會活動，完成指定任務即送精美小物，搭乘ACE摩天輪還能抓取ACE軟糖，搭麥當勞玩轉咖啡杯則送專屬小讀本。4月3日限定「動感體驗」活動早上9點開跑，草皮區可體驗重型機車、刑事鑑識科等趣味關卡。樹蛙表演場推出「救援小英雄波力」與「星星娃」的互動拍照秀，還有台灣戲曲學院「金喇叭銅管五重奏」快閃演奏，打造小朋友專屬的歡樂節日。▲兒童新樂園還有4月3日限定「動感體驗」 / WalkerLand窩客島整理提供

1、全國國小(含)以下兒童，出示「2025探索摺頁」或相關證明文件(學生證、健保卡)，享兒童及陪同家長1位免費入園 (遊樂設施正常收費)。

2、3/25-4/26酷課雲「城市解謎」，完成園區解謎任務，即可至遊客中心兌換禮品1份。

3、活動專櫃購買一日樂Fun券1張，加入台北捷運GO會員，即贈捷運點50點。 可立即折抵票券金額，每會員限領100點，數量有限，贈完為止。

4、購買一日樂Fun券2張，贈貓纜一日票1張



台北兒童新樂園 兒童節限定活動

動感體驗

4月3日限定上午9點 園區1樓草皮區推出限定關卡活動大小重型機車體驗、刑事鑑識科體驗、CRR及AED體驗



樹蛙表演場 唱跳活動

4月3日限定上午場(預計10:30)：救援小英雄波力＋警察大頭寶寶；下午場(14:00)：星星娃及滿天星姊姊



兒童新樂園

地址：台北市士林區承德路五段55號



兒童新樂園 兒童節連假營業時間

4/3-4/5延長營運時間至晚上9點。

