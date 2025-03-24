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兒童新樂園免費入園！夜間版樂園延長營業，兒童節連玩3天。

兒童節 兒童新樂園 優惠 免費 more
2025-03-24 22:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 李維唐 圖片：兒童新樂園
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

兒童節就是要帶小朋友大玩特玩！為了迎接一年一度兒童節，台北兒童新樂園推出一系列超豐富活動，將從3/25一直玩到4/26，不只小朋友免費入園，還能拿禮物、玩解謎、聽快閃音樂會，更有機會帶回捷運點數與貓纜票。連假期間更加碼延長營運時間到晚上9點，讓大家能玩得盡情。
2022台北白晝之夜「士林大戲院」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲兒童節免費玩！兒童新樂園1+1免費入園，4天限定夜間版樂園嗨起來 / WalkerLand窩客島整理提供 
兒童新樂園一日票 無限暢玩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲兒童新樂園推出兒童節優惠 / WalkerLand窩客島 李維唐 拍攝



兒童新樂園推出酷課雲「城市解謎」活動，只要完成園區內的任務，就能到遊客中心換好禮。還有「1＋1免費入園」優惠，全國國小以下學童，只要出示「2025探索摺頁」或相關證件，就能免費入園並帶一位家長同享優惠，遊樂設施則照常收費。現場購買一日樂Fun券2張還加碼送貓纜一日票1張，無論是搭捷運還是賞風景都超划算，快帶著小朋友一起來收集好康。

▲兒童新樂園「1＋1免費入園」全國國小以下學童出示相關證件，就能免費入園並帶一位家長同享優惠 / WalkerLand窩客島 李維唐 拍攝

▲兒童新樂園購買一日樂Fun券2張還加碼送貓纜一日票1張 / WalkerLand窩客島整理提供 


園內還有多樣互動體驗與限量禮物等著你。品牌童樂會活動，完成指定任務即送精美小物，搭乘ACE摩天輪還能抓取ACE軟糖，搭麥當勞玩轉咖啡杯則送專屬小讀本。4月3日限定「動感體驗」活動早上9點開跑，草皮區可體驗重型機車、刑事鑑識科等趣味關卡。樹蛙表演場推出「救援小英雄波力」與「星星娃」的互動拍照秀，還有台灣戲曲學院「金喇叭銅管五重奏」快閃演奏，打造小朋友專屬的歡樂節日。
兒童新樂園一日票 無限暢玩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲兒童新樂園還有4月3日限定「動感體驗」 / WalkerLand窩客島整理提供 


 

兒童節優惠 台北兒童新樂園

1、全國國小(含)以下兒童，出示「2025探索摺頁」或相關證明文件(學生證、健保卡)，享兒童及陪同家長1位免費入園 (遊樂設施正常收費)。
2、3/25-4/26酷課雲「城市解謎」，完成園區解謎任務，即可至遊客中心兌換禮品1份。
3、活動專櫃購買一日樂Fun券1張，加入台北捷運GO會員，即贈捷運點50點。 可立即折抵票券金額，每會員限領100點，數量有限，贈完為止。
4、購買一日樂Fun券2張，贈貓纜一日票1張
 

台北兒童新樂園 兒童節限定活動

動感體驗
4月3日限定上午9點 園區1樓草皮區推出限定關卡活動大小重型機車體驗、刑事鑑識科體驗、CRR及AED體驗

樹蛙表演場 唱跳活動
4月3日限定上午場(預計10:30)：救援小英雄波力＋警察大頭寶寶；下午場(14:00)：星星娃及滿天星姊姊
 

兒童新樂園

地址：台北市士林區承德路五段55號
 

兒童新樂園 兒童節連假營業時間

4/3-4/5延長營運時間至晚上9點。
 

推薦閱讀：兒童節禮物到小七買！玩具總動員100款新品超萌，巴斯光年滑板車先買。

 

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