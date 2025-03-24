不只小孩搶著要買，連大人都被「玩具總動員」30週年新品燒到！為慶祝《玩具總動員》上映滿30週年，迪士尼推出「玩『句』人生」系列活動，用經典台詞與角色魅力，喚起大家童年的歡笑與感動。除了推出限時的主題LINE貼圖和超過百款周邊商品，還有趣味心理測驗、三眼怪造型桌遊組及藍牙麥克風組等聚會必備單品同步登場，全台7-ELEVEN也加入行列，還能透過測驗抽萬元禮包，鐵粉該衝一波。



▲玩具總動員30週年限定周邊開賣，包括LINE貼圖下載、小七集點 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理



▲玩具總動員30週年限定「彈簧狗小夜燈」 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理

玩具總動員30週年－玩「句」人生

這次特別推出台灣限定的「玩『句』人生主題LINE貼圖」，共32款實用又有梗的金句動態貼圖，幫你在對話中用幽默化解尷尬，還能對老闆釋放內心小劇場，限時購買就送8款特典貼圖。也特別設計「玩『句』人生主題心理測驗」，4月底前，分享測驗結果至IG並標記＠disneystyle.tw，就有機會抽中三眼怪桌遊組、儲金公仔等萬元大禮包，兼具娛樂與收藏價值，粉絲們千萬別錯過。▲玩具總動員30週年限定LINE貼圖，購買就再送8款特典貼圖 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理▲玩具總動員30週年限定「三眼怪麻將組」 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理全台小七也推出開賣60款限定玩具總動員周邊商品，將在4/9下午3點起，推薦是巴斯光年造型的「3D滑板車」、火腿豬行李吊牌、彈簧狗變色傘、叉奇眼罩枕等，童趣爆棚又兼具實用性，就連貓咪的貓抓屋也有限定造型，最低169元就能入手。更不能錯過超Q的40公分「巴斯光年儲金公仔」與彈簧狗小夜燈，聚會神器「桌上遊戲組」與「藍牙喇叭麥克風組」也是亮點。15款盲抽搖搖樂療癒上架，每天都被玩句人生逗樂一波。▲小七開賣玩具總動員30週年限定周邊 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理▲小七三眼怪、巴斯光年造型的3D滑板車超酷炫 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理此外，小七針對玩具總動員周邊推出集點加價購，從三眼怪洞洞鞋、胡迪厚底拖鞋、3D防護口罩、到立體火車拼圖等超吸睛單品，讓小朋友穿搭都充滿樂趣，外出、睡前都能享受可愛陪伴。自4/9~4/30快閃購期間到7-ELEVEN搶先預購，5/1起集點加價購同步開跑，還能累積OPENPOINT點數，超可愛周邊在四月兒童月超萌登場。▲小七玩具總動員加價購 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理▲小七玩具總動員加價購 /玩具總動員 提供、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVEN全店精品「玩具總動員30週年紀念」活動

快閃購

活動日期：2025年4月9日(三) 15:00起至2025年4月30日(三)24：00止。

活動辦法：活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。



集點加價購

活動時間：2025年 5月1日(四) 15:00起至2025年6月10日(二)24：00止。

活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款；除外：菸品、濾嘴、電視、金條、指定3C商品/配件、指定家電/精品/保養品/特殊酒品、外送、家電清洗服務、行動隨時取、i預購、i划算(線上支付/門市代收代碼付款)、快收便及代收款、隨取卡、虛擬隨取卡、虛擬雲端開心卡、數位紅包、X-STORE及特殊店、智FUN機、Fresh線上點餐APP、遊戲機台、遊戲機台周邊商品、扭蛋機、代收實際支付金額等均不列入贈點活動範圍。若有異動依照官網公告為準。



玩具總動員LINE貼圖

上架日期：2025年3月25日

上架平台：玩具總動員LINE 貼圖小舖 「台灣限定！Toy Story 玩”句”人生動態貼圖」

優惠：台灣用戶買本組可免費下載8張動態「Toy Story玩”句”人生特典貼圖」至2025/04/24 上午11點止。無法贈送予非綁定台灣之用戶。活動結束後即更新售價。



玩具總動員「朋友眼中的你是什麼樣子？」心理測驗

活動期間：2025年3月24日-2025年4月30日

測驗連結：玩具總動員心理測驗網址

活動辦法：即日起至4月30日前將測驗結果上傳至Instagram設定為公開發佈，並標記＠disneystyle.tw，即可參與本次抽獎。

