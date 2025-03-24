為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 兒童假期新玩法！屏東海生館推日潮探秘體驗活動與海洋生物零距離互動。

兒童假期新玩法！屏東海生館推日潮探秘體驗活動與海洋生物零距離互動。

兒童節 兒童節連假 海生館 屏東 more
2025-03-24 11:21:00 文字：編輯 黃楚甯 攝影：編輯 黃楚甯 圖片：國立海洋生物博物館
share
編輯 黃楚甯

編輯 黃楚甯

兒童節連假不煩惱去哪玩！屏東海生館日前推出全新「日潮」潮間帶探秘體驗，邀請大小朋友走進這片生態寶藏，感受潮起潮落間的奇妙變化，活動於3月20日開賣，每日限量50名，活動期間為每年10月至隔年4月底，避開炎熱夏季，確保最佳探索體驗，並在專業導覽員的帶領下，大小朋友將能近距離觀察潮間帶生物，了解這片秘境中的生命奧秘。

延伸閱讀：兒童節連假來這！Xpark攜手達克比辦案 推親子辦案活動 水族館化身海洋偵探基地。

▲近距離觀察潮間帶生物/國立海洋生物博物館提供、WalkerLand窩客島整理

潮間帶是一個充滿奇蹟的生態環境，每當潮水退去，藏身於岩石與沙地間的生物便會悄悄現身。透過專業導覽，民眾將深入了解寄居蟹、螺貝類、海參等生物如何適應環境、覓食與自我防禦。這不只是觀察，更是一場互動式的學習旅程，能親身體驗生物們的生存智慧。

除了潮間帶探索，活動還特別開放限定體驗，讓參與者進入館內特定展示區，觀察大自然最純粹的樣貌，並可以親手餵食台灣水域館內的海洋生物。透過觀察牠們的進食行為，了解飼育人員如何照顧這些生物，體驗與海洋生物零距離接觸的樂趣。這是一場適合親子同樂的活動，讓大人小孩都能從中獲得滿滿的驚喜與感動。

▲觀察生物進食行為，了解飼育人員如何照顧這些生物，體驗與海洋生物零距離接觸的樂趣/國立海洋生物博物館提供、WalkerLand窩客島整理



「日潮：潮間帶探秘」活動已於3月20日正式開放報名，每日安排兩個梯次，每梯次限額25人，由專業導覽員帶領解說，確保每位參與者都能獲得最完整的互動體驗，讓民眾一起走進潮間帶的神秘世界，透過親身體驗，探索海洋生態的無限奇蹟。

▲屏東海生館日前推出全新「日潮」潮間帶探秘體驗/國立海洋生物博物館提供、WalkerLand窩客島整理

 

「日潮：潮間帶探秘」體驗活動資訊

開賣日期： 3月20日
活動期間： 每年10月至翌年4月
體驗亮點：
1、進入潮間帶，近距離觀察寄居蟹、海參等生物
2、館內專屬生物餵食互動
3、限定參觀區，親身探索海洋奧秘
每日名額： 50名（分兩梯次，每梯次25人）
適合對象： 親子家庭、自然愛好者、環境教育推廣者
活動詳情

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

國立海洋生物博物館

phone08-8825678
place屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號
4.58 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.69
服務
4.52
交通便利
4.07
CP值
4.55
share place
延伸閱讀
兒童節連假來這！Xpark攜手達克比辦案 推親子辦案活動 水族館化身海洋偵探基地。
 編輯 黃楚甯
關西必遊秘境！出石城下町的蕎麥麵與溫泉賞雪體驗一次滿足。
 編輯 李維唐
屏東景點再加1！屏東海生館「巨鯨之路」首座藍鯨骨骼標本展示，歷經三年修復20公尺長藍鯨身軀。
 編輯 李維唐
親子系必住清單！宜蘭綠舞加碼優惠「房型升等」或「日式體驗」，黑RURU CAFE再推週年慶限定好禮、搶攻暑假最後親子旅行商機。
 編輯 李維唐
膽小鬼更要衝！超猛鬼屋「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」2大場館亮點搶先看，「360度白紗鬼新娘、八卦祭壇」問你敢不敢挑戰。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up