兒童節連假不煩惱去哪玩！屏東海生館日前推出全新「日潮」潮間帶探秘體驗，邀請大小朋友走進這片生態寶藏，感受潮起潮落間的奇妙變化，活動於3月20日開賣，每日限量50名，活動期間為每年10月至隔年4月底，避開炎熱夏季，確保最佳探索體驗，並在專業導覽員的帶領下，大小朋友將能近距離觀察潮間帶生物，了解這片秘境中的生命奧秘。



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▲近距離觀察潮間帶生物/國立海洋生物博物館提供、WalkerLand窩客島整理



潮間帶是一個充滿奇蹟的生態環境，每當潮水退去，藏身於岩石與沙地間的生物便會悄悄現身。透過專業導覽，民眾將深入了解寄居蟹、螺貝類、海參等生物如何適應環境、覓食與自我防禦。這不只是觀察，更是一場互動式的學習旅程，能親身體驗生物們的生存智慧。



除了潮間帶探索，活動還特別開放限定體驗，讓參與者進入館內特定展示區，觀察大自然最純粹的樣貌，並可以親手餵食台灣水域館內的海洋生物。透過觀察牠們的進食行為，了解飼育人員如何照顧這些生物，體驗與海洋生物零距離接觸的樂趣。這是一場適合親子同樂的活動，讓大人小孩都能從中獲得滿滿的驚喜與感動。



▲觀察生物進食行為，了解飼育人員如何照顧這些生物，體驗與海洋生物零距離接觸的樂趣/國立海洋生物博物館提供、WalkerLand窩客島整理

「日潮：潮間帶探秘」活動已於3月20日正式開放報名，每日安排兩個梯次，每梯次限額25人，由專業導覽員帶領解說，確保每位參與者都能獲得最完整的互動體驗，讓民眾一起走進潮間帶的神秘世界，透過親身體驗，探索海洋生態的無限奇蹟。▲屏東海生館日前推出全新「日潮」潮間帶探秘體驗/國立海洋生物博物館提供、WalkerLand窩客島整理

「日潮：潮間帶探秘」體驗活動資訊

開賣日期： 3月20日

活動期間： 每年10月至翌年4月

體驗亮點：

1、進入潮間帶，近距離觀察寄居蟹、海參等生物

2、館內專屬生物餵食互動

3、限定參觀區，親身探索海洋奧秘

每日名額： 50名（分兩梯次，每梯次25人）

適合對象： 親子家庭、自然愛好者、環境教育推廣者

活動詳情