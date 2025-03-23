親子共遊新選擇！前所未有的水族館互動冒險將由Xpark與知名兒童科學普及推廣IP《達克比辦案》合作，4月3日起推出全台首創的「親子辦案活動@水族館」，並透過故事情境、偵探解謎、IP圖像裝置及特製限量贈品，打造一場寓教於樂的水族館探險體驗，這次兒童節連假讓大小朋友們一同加入達克比警探的行列，跟著線索探索海洋世界的秘密。



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▲在開始探險前，需經過未來X光閘門的檢查/ Xpark提供、WalkerLand窩客島整理



「親子辦案活動@水族館」體驗活動將解鎖水族館神秘案件，與達克比警探共同破解謎題，故事開始於館長先生珍藏多年的鑽石失蹤，為了破案，他請來了辦案能力一流的達克比警探。達克比將帶領大小朋友們在館內探索線索，並與海洋生物溝通，幫助大家找回失蹤的鑽石。



為了讓學習充滿樂趣，並學習海洋生態相關的知識，Xpark將在館內不同區域設置多個「達克比辦案互動調查裝置」，包括人氣必拍「立體打卡點」，讓孩子們與達克比角色合照留念；「線索蒐集區」，舉起放大鏡，一起尋找破案的關鍵；「解謎資訊站」，用動腦解答，與家人合作完成任務。



▲雨林探險的帳篷附近，也藏有不少線索/ Xpark提供、WalkerLand窩客島整理

Xpark也特別推出「新感動×達克比警探親子套票」，每張套票包含Xpark親子門票（成人+孩童或成人+學生），以及獨家設計的達克比警探禮包。禮包內每款禮品皆為達克比官方授權設計，專為此次活動打造。參加者還可藉由解開線索、找出鑽石的下落，獲得「獨一無二的警探徽章」，成為真正的動物警探。另外，也讓粉絲充滿期待的「達克比人偶故事見面會」，將於5月31日14:00至15:00在Xpark舉行，小朋友們最愛的達克比警探將會現身Xpark，跟著說故事姐姐帶領大小朋友分享海洋故事，一同破解水族館的神秘案件。而為了讓更多孩子愛上閱讀，Xpark將在館內設置「達克比溫暖閱讀小角落」，提供《達克比辦案》全系列套書（1-15集），讓孩子們可以在水族館內沉浸於科普推理的世界。▲Xpark將在館內設置「達克比溫暖閱讀小角落」，提供《達克比辦案》全系列套書（1-15集）/ Xpark提供、WalkerLand窩客島整理

活動亮點搶先看

1、水族館x科普推理新玩法，跟著達克比辦案去

2、期間限定「新感動×達克比警探親子套票」及收藏級贈品

3、達克比人偶故事見面會，5/31端午登場

4、達克比閱讀角，全套15集一次看個夠

「新感動×達克比警探親子套票」資訊

預售票開賣時間：2025年3月18日（星期二）上午10:00

活動時間：2025年4月3日（星期四）至6月29日（星期日）

活動地點：桃園市中壢區春德路105號

購票通路：Xpark官網、KKday、Klook、trip.com

套票價格：870元至1030元（成人+孩童/成人+學生）

備註：請於活動當日營業時間內兌換，數量有限，售完為止